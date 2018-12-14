Бывшая жена Джигарханяна показала голые фото, которыми её шантажировали

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Бывшая жена Джигарханяна показала голые фото, которыми её шантажировали

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Бывшая жена Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская приняла участие в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" и показала снимки, которыми её шантажирует неизвестный. Таким способом женщина решила лишить шантажиста его главного оружия и помешать и дальше отравлять ей жизнь.

В сентябре этого года стало известно, что Виталина начала встречаться с певцом Прохором Шаляпиным. Когда влюблённые съехались, женщине стал звонить анонимный шантажист и угрожать обнародовать её обнажённые фотографии.

<p>Скриншот © YouTube/<a href="https://www.youtube.com/channel/UC2D0dmLHKbIe9aACnlcTLPg" target="_blank">Россия 1</a></p>

Сперва бывшая супруга Джигарханяна пыталась договориться с шантажистом, но он был непреклонен.

Я довольно долго уговаривала этого шантажиста не выкладывать снимки в Сеть. Каждый раз это было очень неприятно

Виталина Цымбалюк-Романовская

<p>Скриншот © YouTube/<a href="https://www.youtube.com/channel/UC2D0dmLHKbIe9aACnlcTLPg" target="_blank">Россия 1</a></p>

В результате женщина решила самостоятельно обнародовать снимки и сделала это на программе "Андрей Малахов. Прямой эфир", куда пришла вместе с Прохором Шаляпиным. Певец полностью поддержал свою возлюбленную.

Знаю, Виталине было сложно решиться на такой шаг, она ведь очень интеллигентный, скромный человек

Прохор Шаляпин

<p>Скриншот © YouTube/<a href="https://www.youtube.com/channel/UC2D0dmLHKbIe9aACnlcTLPg" target="_blank">Россия 1</a></p>

Не все зрители сочли поступок Виталины оправданным. Некоторые из них заявили, что на месте женщины заплатили бы шантажисту, чтобы откровенные снимки никто и никогда не увидел.

<p>Скриншот © YouTube/<a href="https://www.youtube.com/channel/UC2D0dmLHKbIe9aACnlcTLPg" target="_blank">Россия 1</a></p>

Другие же воообще не поверили в существование шантажиста и сочли происходящее пиар-ходом Цымбалюк-Романовской и Шаляпина.

Новый сценарий! Дождались! Долго писали однако! Исписались режиссёры! Из пальца высасывают. Виталина даже на голые съёмки согласилась, чтобы шоу продолжалось. Видно, что фото свежие

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