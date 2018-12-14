Бывшая жена Джигарханяна показала голые фото, которыми её шантажировали

Бывшая жена Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская приняла участие в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" и показала снимки, которыми её шантажирует неизвестный. Таким способом женщина решила лишить шантажиста его главного оружия и помешать и дальше отравлять ей жизнь.

В сентябре этого года стало известно, что Виталина начала встречаться с певцом Прохором Шаляпиным. Когда влюблённые съехались, женщине стал звонить анонимный шантажист и угрожать обнародовать её обнажённые фотографии.

Сперва бывшая супруга Джигарханяна пыталась договориться с шантажистом, но он был непреклонен.

Я довольно долго уговаривала этого шантажиста не выкладывать снимки в Сеть. Каждый раз это было очень неприятно Виталина Цымбалюк-Романовская

В результате женщина решила самостоятельно обнародовать снимки и сделала это на программе "Андрей Малахов. Прямой эфир", куда пришла вместе с Прохором Шаляпиным. Певец полностью поддержал свою возлюбленную.

Знаю, Виталине было сложно решиться на такой шаг, она ведь очень интеллигентный, скромный человек Прохор Шаляпин

Не все зрители сочли поступок Виталины оправданным. Некоторые из них заявили, что на месте женщины заплатили бы шантажисту, чтобы откровенные снимки никто и никогда не увидел.

Другие же воообще не поверили в существование шантажиста и сочли происходящее пиар-ходом Цымбалюк-Романовской и Шаляпина.