Давай сходим вместе. Где проверить свой ВИЧ-статус в Москве бесплатно

Журналист Ануш Манасян — о Всемирном дне борьбы со СПИДом и о том, почему важно проверять свой статус ВИЧ.

1 декабря — Всемирный день борьбы со СПИДом. И конечно же...

Я знаю, что вам заражаться неоткуда. Вы вообще далеки от этой темы.

Но если у вас в этом году был хотя бы один незащищённый секс, то такой же незащищённый секс мог быть у вашего партнёра с кем-то другим и далее по цепочке.

Я обязана вам напомнить, что в России эпидемия ВИЧ. Лидером по новым случаям заражения ВИЧ в мире является также Россия.

Я каждый год проверяю свой ВИЧ-статус, удостоверяюсь, что он отрицательный, и живу счастливо дальше.

Ещё раз повторю. Я верю, что вам неоткуда заразиться. Просто сдайте кровь (из вены не больно), получите отрицательный результат и выдохните. Доверьтесь мне в этом вопросе и пройдите через это, пожалуйста.

Знаю, как это страшно. Если бы я могла сопровождать туда каждого, кто боится, я бы это сделала. Я иду сдавать, считайте, что мы идём вместе.

Можете даже мне в личку написать, как вам страшно, я постараюсь придать вам уверенности.

В Москве с 1 по 3 декабря вы можете бесплатно сдать кровь на ВИЧ и гепатит недалеко от вашего дома. Где именно это сделать бесплатно, смотрите здесь. Кроме того, с 1 по 3 декабря проверить свой ВИЧ-статус вы можете по этим адресам.

5 важных ответов

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