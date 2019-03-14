Заметили эти симптомы? Срочно сдайте тест на ВИЧ

Первые симптомы ВИЧ-инфекции могут проявиться через две-три недели после заражения. Эксперты рассказали Лайфу, как выявить болезнь на ранней стадии.

В России, по данным Минздрава, живут 714 тысяч ВИЧ-инфицированных, которые официально встали на учёт в больницах и СПИД-центрах. Но эта цифра не является достоверной, поскольку многие заражённые люди не знают о своём ВИЧ-статусе или не хотят вставать на учёт.

Минтруд сейчас разрабатывает рекомендации для ВИЧ-тестирования на рабочих местах. Анализы можно будет сдать добровольно, результаты не узнают коллеги и руководители. В ведомстве считают, что необходимо проводить не только тестирование, но и профилактические мероприятия по борьбе с ВИЧ-инфекцией, чтобы люди не забывали об этой проблеме.

— Очень часто сейчас заражаются граждане в возрасте 30–40 лет. Особенно мужчины. Это как раз та категория людей, которая редко обращается в поликлиники и обследуется. Люди чувствуют себя хорошо и не знают, что у них ВИЧ, ведь симптомы этого заболевания проявляются только через несколько недель, — рассказал ведущий научный сотрудник Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Олег Юрин.

Первые симптомы ВИЧ-инфекции

Высокая температура тела Лихорадка. Температура может держаться около 39–40 градусов в течение нескольких дней. Фото: © РИА Новости/Максим Богодвид

Боли в горле Болеть может по-разному: от неприятных ощущений при сглатывании до острой боли в течение всего времени. Фото: © Shutterstock

Диарея Расстройство стула может длиться несколько дней. Это повод обратиться к врачу. Фото: © Pixabay

Снижение веса Потеря аппетита, ухудшение самочувствия, слабость в сочетании с другими симптомами — возможное проявление ВИЧ-инфекции. Фото: © Pixabay

Сыпь Пятна могут быть разных размеров и появляться по всему телу. Фото: © Shutterstock

Увеличение лимфоузлов Лимфатические узлы ВИЧ-инфицированных людей увеличены на шее, в подмышках и в паховой области. Фото: © Shutterstock

Женские симптомы Вагинальные выделения и сильные боли при менструации. Фото: © Shutterstock

— Симптомы ВИЧ-инфекции очень похожи на проявление других заболеваний: аллергии, простуды, расстройства желудка и так далее. Делать вывод только по этим симптомам о ВИЧ-статусе нельзя, нужны анализ крови и заключение специалиста. Кроме того, более чем у 50% ВИЧ-инфицированных симптомы могут не проявляться совсем. Или проявиться только через несколько месяцев после заражения, — пояснил руководитель Федерального методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Вадим Покровский.

Ранее Лайф писал, что, по данным Всемирной организации здравоохранения, Россия стала одним из лидеров среди стран Европы по числу новых случаев заражения ВИЧ. В 59% случаев вирус передавался при половых контактах, в 37% — при инъекционном введении наркотиков.