Смертоносный счётчик. Как вовремя обнаружить первые признаки ВИЧ-инфекции

Лайф опросил экспертов и выяснил, на какие симптомы важно обращать внимание, чтобы не упустить болезнь.

ВИЧ-инфекция распространяется по стране с угрожающей скоростью. По данным Роспотребнадзора, за три года количество регионов с эпидемией ВИЧ в России возросло более чем на 40%. 70% новых заболевших в 2018 году — экономически активные люди в возрасте 30–50 лет. Среди регионов с самым высоким распространением ВИЧ лидируют Иркутская, Свердловская и Кемеровская области. В России к концу 2018 года насчитывалось более миллиона ВИЧ-положительных. Ещё, по подсчётам ведомства, от 300 до 500 тысяч россиян не знают о своём статусе.

Поскольку ВИЧ коварен тем, что может таиться в вашем организме, ничем не выдавая себя, годами, очень многие не догадываются о его существовании и списывают первые признаки на усталость или депрессию.

Существует несколько клинических стадий проявления. Например, при первой признаки страшной болезни могут замаскироваться под обычную простуду или другие, казалось бы, малоопасные симптомы. Рассмотрим, какими они бывают и на что стоит обратить внимание.

Первая клиническая стадия проявления ВИЧ Лёгкое ОРЗ, боли в горле, температура, кандидоз, дерматит, лишай. Однако болезнь может проявиться и через 2 года, и через 5 лет. Фото © Pixabay

Специалисты подчёркивают, что именно в этот период ВИЧ наиболее опасен, так как высока вероятность заразить других, например через незащищённый секс.

— Через 7–10 дней это состояние проходит, и человек живёт своей обычной жизнью, — рассказал ведущий специалист по СПИДу в России Олег Юрин.

По его словам, в течение пяти-шести лет никакие симптомы могут и не проявляться. А о том, что была некая простуда, люди быстро забывают. Только спустя годы ситуация обостряется: начинаются потеря веса и туберкулёз.

Как говорит руководитель программ фонда по борьбе со СПИДом "Шаги" Кирилл Барский, ВИЧ-инфекция может долго протекать без симптомов, вплоть до серьёзных проблем со здоровьем, так как основной механизм ВИЧ-инфекции — выжить за счёт наших иммунных клеток. Поэтому и происходит снижение иммунитета.

Вторая клиническая стадия Хроническая усталость, увеличение шейных, подчелюстных и подмышечных лимфоузлов Фото © Pixabay

— Важно то, что высокий процент заражения наблюдается среди людей старшего возраста, — отметил Олег Юрин. — Ведь чем старше, тем больше половых контактов.

Эксперт объясняет эти ситуации тем, что, например, женщины после 45 лет, у которых уже подросли дети, нередко изменяют мужьям, поскольку невостребованы у своих партнёров.

— Ещё одна из проблем — молодая женщина боится забеременеть, она пользуется презервативом, а женщина старше считает, что уже не забеременеет, и не использует методы защиты, — пояснил специалист.

Третья клиническая стадия Многие идут к терапевту, чувствуя нарастание слабости Фото © Константин Лемешев/ТАСС

Специалисты отмечают, что заразившиеся ВИЧ болеют не как все люди, 7–10 дней, а больше двух недель, тут же появляются бронхиты, отиты и так далее.

Эксперты опровергают мифы о стоматологах, когда люди заражаются якобы через плохо стерилизованные инструменты. По их мнению, во всех таких ситуациях в конце концов речь идёт о незащищённом половом акте. Главное, советуют они, регулярно проходить тест на ВИЧ-инфекцию.