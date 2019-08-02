Секретный доклад Минздрава: В стране эпидемия ВИЧ или погрешность статистики?

31 июля на сайте Минздрава вывесили доклад, согласно которому в 2018 году ВИЧ-инфекция стала причиной смерти 20,6 тысячи россиян. Это на 2,2 % выше, чем по итогам 2017 года. Однако спустя два часа доклад с сайта сняли.

Согласно докладу, смертность от ВИЧ неуклонно растёт, за прошлый год она увеличилась на 1,1 %. Также в документе говорится, что в прошлом году в России зарегистрировано 85 995 новых случаев заболевания ВИЧ.

Самое шокирующее в том, что, согласно статистике, от ВИЧ-инфекции в 2018 году умерло больше человек (15,8 %), чем от онкологии (13,1 %), пневмонии (5,4%), болезней пищеварительного тракта (14,9%) и заболеваний сердца (8,4%), туберкулёза (3,3 %). Основная возрастная группа риска — россияне 25–44 лет.

Однако директор благотворительного фонда "СПИД. Центр" Антон Красовский усомнился в цифрах доклада. По его мнению, стоит учитывать использование статистики в других целях.

— Статистика по ВИЧ-инфекции обогнала онкологию, потому что в майском указе президента есть требование сократить смертность от рака, — считает Красовский. — Вот они её и сокращают статистическим образом, — сказал Лайфу директор "СПИД.Центра".

Он также пояснил, что в нашем обществе к этому заболеванию не относятся так серьёзно, как к тому же раку. Путаница возникает ещё из-за того, что не всегда просто определить, от чего человек умер — от ВИЧ или от онкозаболевания. Что может стать показателем улучшения? Положительная статистика. По мнению эксперта, для этого можно перекинуть процент по смертности с одного заболевания на другое. Причину смерти обычно ставят по первому диагнозу.

В майском указе было заявлено, что улучшение показателей по онкологии — приоритетная задача. Запланировано увеличить финансирование на борьбу с онкозаболеваниями. С 2019 по 2021 годы размер денежных вложений должен возрасти с 117,4 миллиарда до 193,4 миллиарда рублей. А в дальнейшем государство намерено выделять на эти цели 162 миллиарда рублей ежегодно. Также обозначена конкретная цифра — к 2024 году снизить смертность от новообразований до 185 случаев на 100 тысяч человек, то есть на 6%.

— В истории болезни может идти следующая цепочка: ВИЧ-инфекция, лимфома, туберкулёз лёгких, то есть цепочка из нескольких заболеваний. Тут всегда вопрос спорный, что главное — ВИЧ или туберкулёз, потому что от ВИЧ-инфекции мало кто умирает, они умирают от сопутствующих заболеваний, среди которых первое место занимает туберкулёз, — подчеркнул в комментарии Лайфу специалист по СПИДу Вадим Покровский.

Туберкулёз может идти в комплексе с раком лёгких и перетягивать частично статистику на себя. Туберкулёз 80 лет как перестал быть смертельным благодаря наработанным методам лечения, чего нельзя сказать о том же ВИЧ, в который многие ещё и не верят.

— Из 35 000 человек умерших от болезней, сопутствующих ВИЧ, достоверно точно тех, у кого это стало первопричиной смерти, только 26 000 человек, — добавил Вадим Покровский.

Также из документа следует, что в России в 2018 году было зарегистрировано 85 995 новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией. Причём заболеваемость мужчин на 83% выше, чем женщин, а большинство (39%) тех, у кого впервые диагностировали заболевание, находились в возрасте 35–44 лет.

По словам экспертов, глобально этот показатель не ужасающий, но 20 тысяч человек так или иначе умерли с диагнозом "ВИЧ-инфекция".

— Условно говоря, человек умирает от рака лёгких третьей-четвёртой стадии, то есть с полным метастазированием и огромной опухолью, а параллельно у него есть ВИЧ-инфекция. А в каком-нибудь регионе в свидетельстве о смерти ставят причину смерти СПИД, хотя человек на самом деле умер от рака, — добавил директор благотворительного фонда "СПИД. Центр" Антон Красовский.

Получается так, что, если начальство требует понизить цифры — подчинённые их понизят, повысить — повысят. Что касается удалённого доклада, то информация, приведённая в нём, не является секретной. Мало того что на просторах Сети можно найти удалённый доклад, так и информация, указанная в нём, до сих пор доступна на сайте Росстата.

Лайф обратился за комментарием в пресс-службу Минздрава и попытался выяснить, насколько статистика верна и почему понадобилось удалять документ из публичного доступа. Однако в министерстве не смогли оперативно ответить на вопросы Лайфа.