Кто из ваших друзей сидит на Pornhub? Их имена рассекретил бот во "ВКонтакте"

Вчера во "ВКонтакте" появился бот PRNHB, который показывал пользователям, как много человек из списка его друзей зарегистрировались на порносайте Pornhub со своего VK-аккаунта.

Если вы не можете приложить ума, как такое могло произойти, то спешим вас удивить: всё (почти) законно.

Схема работы простая. Пользователи, которые заходят на Pornhub с российского IP, должны зарегистрироваться со своего VK-аккаунта, и на него автоматически добавляется приложение Pornhub.

В свою очередь, бот PRNHB узнаёт, у кого из списка ваших друзей это приложение установлено, и отправляет вам отчёт.

Приложение выдаёт число друзей, которые авторизовались на Pornhub через "ВКонтакте", и даже ссылки на конкретных пользователей, сообщает TJ.

Несколько друзей из списка редактора TJ подтвердили, что авторизовались на порносайте через аккаунт в соцсети. Часть из них уже знали про бота, потому что друзья присылали им сообщения от него со ссылками на их страницы TJournal

Но не спешите пугаться раньше времени

Ваши секреты останутся при вас. Как только о боте написал TJournal, "ВКонтакте" сначала заблокировали аккаунт разработчика, через который он запрашивал список друзей в приложении Pornhub, а затем изменили программный интерфейс.

VK пофиксил API и теперь постоянно возвращает, что пользователь не сидит в прнхбе Даниил Суворов, разработчик PRNHB

Ваши голые фото уже в Сети. Аноним создал приложение, которое разденет любого