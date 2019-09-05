Кто из ваших друзей сидит на Pornhub? Их имена рассекретил бот во "ВКонтакте"

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Фото © TJournal

Вчера во "ВКонтакте" появился бот PRNHB, который показывал пользователям, как много человек из списка его друзей зарегистрировались на порносайте Pornhub со своего VK-аккаунта.

Если вы не можете приложить ума, как такое могло произойти, то спешим вас удивить: всё (почти) законно.

Схема работы простая. Пользователи, которые заходят на Pornhub с российского IP, должны зарегистрироваться со своего VK-аккаунта, и на него автоматически добавляется приложение Pornhub.

В свою очередь, бот PRNHB узнаёт, у кого из списка ваших друзей это приложение установлено, и отправляет вам отчёт.

<p>Фото © <a href="https://tjournal.ru/internet/114930-kak-minimum-polovina-druzey-bot-vo-vkontakte-pokazyvaet-kto-iz-polzovateley-avtorizovalsya-na-pornhub?comments" target="_blank">TJournal</a></p>

Приложение выдаёт число друзей, которые авторизовались на Pornhub через "ВКонтакте", и даже ссылки на конкретных пользователей, сообщает TJ.

Несколько друзей из списка редактора TJ подтвердили, что авторизовались на порносайте через аккаунт в соцсети. Часть из них уже знали про бота, потому что друзья присылали им сообщения от него со ссылками на их страницы

TJournal

<p>Фото © <a href="https://tjournal.ru/internet/114930-kak-minimum-polovina-druzey-bot-vo-vkontakte-pokazyvaet-kto-iz-polzovateley-avtorizovalsya-na-pornhub?comments" target="_blank">TJournal</a></p>

Но не спешите пугаться раньше времени

Ваши секреты останутся при вас. Как только о боте написал TJournal, "ВКонтакте" сначала заблокировали аккаунт разработчика, через который он запрашивал список друзей в приложении Pornhub, а затем изменили программный интерфейс.

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