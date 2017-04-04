Rich открывает особые запоминающиеся вкусы соков

Считается, для того чтобы научиться отделять один вкус от другого, надо потратить много времени на тренировку вкусовой памяти. Как оказалось, при выборе сока необязательно быть профессиональным дегустатором. Эксперты Rich создали нечто по-настоящему особенное: три обновлённых, ярких, хорошо узнаваемых и ни с чем не сравнимых вкуса соков в новом дизайне упаковки.

"Изысканный апельсин"

Насыщенный оранжевый цвет наполняет ощущением бодрости и энергии. Богатство вкуса раскрывается за счёт нежной мякоти и разнообразия оттенков со сложными нотами бодрящей кислинки, выдающей экзотическое происхождение фрукта.

"Благородное яблоко"

Роскошный купаж тщательно отобранных сортов яблок создаёт сбалансированный, обволакивающий вкус с мягкими зелёными нотками и долгим медово-карамельным послевкусием. При комнатной температуре в аромате сока чувствуются нежные цветочные ноты.

"Утончённая вишня"

Настоящий подарок для гурманов. Он обладает глубоким вкусом, в котором нежность и насыщенность, почти десертная сладость и мягкая кислинка, интенсивность и шелковистость раскрываются каскадом оттенков и полутонов, образуя экспрессивную ягодную палитру.

Обновлённые вкусы Rich отличаются благородными сортами плодов, особыми условиями и оригинальными технологиями приготовления и рецептурой, благодаря которым вы не спутаете Rich с другим соком.

Для того чтобы почувствовать многогранный и элегантный вкус соков, Rich рекомендует соблюдать особые правила подачи, которые превратят дегустационный опыт в настоящее наслаждение. Так, важную роль здесь играют аксессуары, ведь секрет хорошего вкуса кроется именно в деталях. Подавая сок в изящных бокалах, вы намного усилите эстетическое удовольствие от дегустации. Высокая ножка и толстое стекло помогают сохранить необходимую температуру, при которой глубина аромата и вкуса сока раскрывается наиболее полно. Кроме того, прозрачность бокала открывает взгляду игру света и выразительный цвет напитка. Такая дегустация волшебным образом задействует все органы чувств.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ