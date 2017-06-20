"Инстаграм" покоряет 18-летняя внучка Владимира Высоцкого Арина

Паблик SUPER опубликовал откровенные снимки внучки Владимира Высоцкого. Арина Сахарова — 18-летняя внучка известного российского барда Владимира Высоцкого. О родстве с легендарным поэтом Арина почти не говорит из-за обиды за свою мать Анастасию Иваненко — дочь Высоцкого, которую он так и не признал официально. Отказывается девушка и от интервью — даже за заманчивый гонорар, предлагаемый телеканалами.

Арина закончила московскую школу с углубленным изучением французского языка и теперь покоряет социальные сети откровенными снимками, на которых демонстрирует аппетитную фигуру.