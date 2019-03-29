Охлобыстин и Пореченков потроллили Порошенко и поддержали Зеленского — видео

Актёры записали серию роликов, в которых высказались положительно о кандидате-шоумене.

Актёры Михаил Пореченков и Иван Охлобыстин записали серию шуточных видеороликов в поддержку кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского.

Видео опубликовано на странице Охлобыстина в "Инстаграме" с единым хештегом #зазеленского. В роликах актёры говорят о хороших качествах коллеги, мечтают, что он даст им должности в случае победы — министра обороны и патриарха. Пореченков и Охлобыстин при этом обмениваются репликами "слава Украине", "Крым наш", "всё наше" и "только Зеленский!"

В роликах содержится прозрачный намёк на ещё одного участника президентской гонки на Украине — лидера "Батьковщины" Юлию Тимошенко. В видео актёры говорят, что когда-то Зеленский и писатель Захар Прилепин "вместе за одной барышней ухаживали. С косой".

Досталось и Порошенко. Актёры в одном из эпизодов говорят фразу "Слава Украине, героям — Петя".

Напомним, выборы президента Украины состоятся 31 марта. Всего же в списке 39 кандидатов на пост. Действующий глава государства Пётр Порошенко уверен в своей победе, но его лидерство в антирейтинге свидетельствует об обратном, при этом фаворитом предвыборной гонки, по результатам различных опросов, называют Владимира Зеленского.