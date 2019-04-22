Таким Зеленского ещё никто не видел: 5 неизвестных ролей будущего лидера Украины

Ни для кого не секрет, что будущий президент Украины — личность многогранная. За свою жизнь уже успел побывать и актёром, и режиссёром, и продюсером, и бизнесменом. Но теперь все заголовки СМИ будут крутиться вокруг политической деятельности Зеленского, и в связи с этим Лайф решил напомнить читателям о ранних и позабытых ролях известного актёра.

Фильм "Три мушкетёра" (2005)

Одной из первых ролей Зеленского стал образ Д'Артаньяна, который не нуждается в представлении. Актёр отлично отыграл в комедийном мюзикле, положив начало будущей карьере в сфере кино.

Сериал "Милицейская академия" (2006)

Роль курсанта Минаева — студента Харьковского университета МВД — помогла Зеленскому запасть зрителям в самое сердце. Ведь простой и забавный парень настолько полюбился публике, что актёра после этого стали брать на значимые роли в полнометражных картинах.

Фильм "Очень новогоднее кино, или Ночь в музее" (2007)

В этом фильме Зеленскому впервые удалось сыграть главную и центральную роль — Васи Василькова, нерадивого студента института искусств. В этом новогоднем мюзикле актёр вышел на первый план, что только увеличило его популярность.

Сериал "Как казаки..." (2010)

В этом комедийном мюзикле Зеленский решил вспомнить о корнях, исполнив роль казака Остапа — верного друга, отправившегося в Петербург, чтобы помочь товарищу отыскать легендарную "горилку с бульбашками" и устроить его личную жизнь. И так этот фильм стал очередной ступенькой на пути к успеху.

Сериал "Сказочная Русь" (2012)

В роли рассказчика этого сериала не все смогли опознать Владимира Зеленского — ведь сам он не появился на экране. Актёр принимал участие и в создании этих юмористических и сатирических мультфильмов на политическую тематику. Сериал так понравился зрителям, что его продлили до восьми сезонов.

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