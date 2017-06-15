Девочка, которая задала вопрос Путину, пишет добрые открытки больным людям

Сегодня во время прямой линии 12-летняя Вероника Титова задала президенту Владимиру Путину нестандартный вопрос.

— Если бы у Вас была машина времени, куда бы Вы хотели отправиться? — так звучал вопрос Вероники.

Президент сразу уточнил: "А машина даёт право перемещаться и вмешиваться или нет?" Он добавил, что, по его мнению, в прошлом "лучше ничего не трогать".

— Мне, конечно, было бы интересно посмотреть, как строилась наша страна, Петербург... — сказал Владимир Путин. — А вот что до будущего — то такая машина времени есть. Называется история. Если её изучать, будет понятно, как надо строить будущее. Будущее создаётся сегодня...

Когда Вероника в марте отправила ролик со своим вопросом для президента в "Классный журнал" (издание проводило конкурс), о себе она написала так:

"Я из многодетной семьи (в семье пять детей, я вторая). Живу в подмосковном городе Солнечногорске. Учусь в 6-м классе (На 4 и 5, учебный год закончила без троек). Увлекаюсь рисованием, очень люблю природу, люблю собак (мечтаю о своей собаке). Часто участвую в общественной жизни школы (стараюсь быть активной, не равнодушной), также участвую в разных конкурсах (всероссийские, городские (н-р, парад велосипедов, посади своё дерево и т.д), помогала и помогаю старшей сестре (она волонтёр-медик)..."

Ирина Титова, мама Вероники, рассказала, что они с дочкой смотрели прямую линию.

— Я гладила, Вероника мне помогала, и в это время мы смотрели прямую линию, — сказала Ирина. — Ответ президента ей понравился, она услышала всё, что хотела услышать.

Ирина рассказала, почему дочка задала именно такой вопрос.

— Вероника сидела за учебником истории или географии, я точно сейчас не вспомню. И она сказала, что вот хорошо бы была машина времени, и тогда ещё интересней было бы изучать такие предметы. И у всех были бы пятёрки. Впрочем, сама Вероника учится на 4 и 5, без троек. Мы уже года три выписываем "Классный журнал" и из него узнали, что проводится конкурс на вопрос для президента. И потом возникла мысль: почему бы не задать именно такой вопрос президенту? В марте Вероника отправила ролик с вопросом в редакцию журнала, и сегодня вопрос прозвучал.

Вероника растёт в большой семье.

— У нас пять детей, моя старшая дочь уже взрослая, учится на фармацевта, — рассказала Ирина. — Вероника — вторая. Она закончила шестой класс и перешла в седьмой. Остальные все малыши.

Ирина пояснила, что именно дочь делает как волонтёр.

— Старшая сестра участвует в волонтёрских акциях — например, нужно заполнить открытки для людей, попавших в трудную жизненную ситуацию, — это люди перед операцией, онкобольные... Вероника ей помогает и тоже заполняет открытки. Девочки стараются поддержать добрым словом тех, кто в этом нуждается.