Президентской рукой. Где оставлял автографы Владимир Путин?

Глава государства прибыл в Солнечногорск на открытие нового завода по выпуску легковых автомобилей "Мерседес-Бенц". И расписался на капоте нового автомобиля. Вообще же, Владимир Путин не часто даёт автографы. Мы собрали несколько случаев.

Расписался на "жуке"

В прошлом году президент посетил свадьбу министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. Там он оставил свою роспись на капоте раритетного автомобиля Volkswagen Beetle. Позже автомобиль с автографом президента России продали на ежегодном благотворительном аукционе. И все средства пошли на помощь детям с ограниченными возможностями здоровья из городка Швехата.

Автограф на память о матче

Весной 2018 года Владимир Путин выступил в составе любительской команды по хоккею на гала-матче в Сочи. Глава государства забросил пять шайб. А после победы расписался на свитере алтайского бизнесмена Вадима Смагина. Предприниматель сказал, что оставит свитер на память. Он пообещал разместить трофей в своём музее хоккея.

Роспись за стихи о России

В 2016 году Евгения — ученица десятого класса из города Нолинска Кировской области — написала в Кремль. Она рассказала, что пишет стихи с семи лет. И почти все эти стихи — о России и о том, как хорошо в России жить. А одно из стихотворений она посвятила Владимиру Путину. Школьница попросила президента прочесть стихи. А в ответ получила портрет главы государства с автографом. Видимо, стихи Путину понравились. Девочка оставила портрет на память.

Подписал айфон

Наверное, одним из самых необычных автографов может похвастаться спортсменка Яна Мартынова. В 2015 году Путин приехал в Казань на открытие чемпионата мира по водным видам спорта. Яна как раз открывала чемпионат. Когда спортсменка оказалась рядом с президентом, то попросила его расписаться. И протянула айфон — там, по мнению пловчихи, автограф президента сохранится лучше всего. О дальнейшей судьбе подписанного гаджета ничего не известно. Но девушка пообещала его надёжно беречь и купить дорогой чехол.

Автограф на флаге

В 2013 году Владимир Путин расписался на Андреевском флаге. Его принесли участники молодёжного форума "Селигер". Флаг сшили и подняли в Воронеже в День Военно-морского флота. Затем флаг с автографом президента отправили на корабле по рекам. По тем местам, где стояли корабельные верфи Петра Первого.

Подпись за деньги

При этом можно смело сказать, что роспись президента ценна не только как добрая память. Она обладает коллекционной ценностью. Периодически в Интернете продают самые разные вещи, якобы подписанные президентом. Последнее такое предложение поступало из Петербурга. Жительница города предлагала документ, подписанный Путиным ещё в 1995 году, за миллион рублей.

Житель Кубани продаёт книгу "От первого лица. Разговоры с Владимиром Путиным" за 200 тысяч рублей. Он уверяет, что президент расписался в книге в 2000 году. А вот подписанную президентом открытку ко Дню Конституции продают почти за 72 тысячи рублей на интернет-аукционе.

Все эти предложения роднит лишь то, что неизвестно, оригинальные ли это автографы и покупает ли их кто-нибудь за такие деньги. Хотя коллекционеры включают настоящую подпись Владимира Путина в список самых желанных среди знаменитостей.