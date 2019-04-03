Президентской рукой. Где оставлял автографы Владимир Путин?

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Президентской рукой. Где оставлял автографы Владимир Путин?

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Фото © РИА Новости/Алексей Дружинин

Глава государства прибыл в Солнечногорск на открытие нового завода по выпуску легковых автомобилей "Мерседес-Бенц". И расписался на капоте нового автомобиля. Вообще же, Владимир Путин не часто даёт автографы. Мы собрали несколько случаев.

Расписался на "жуке"

В прошлом году президент посетил свадьбу министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. Там он оставил свою роспись на капоте раритетного автомобиля Volkswagen Beetle. Позже автомобиль с автографом президента России продали на ежегодном благотворительном аукционе. И все средства пошли на помощь детям с ограниченными возможностями здоровья из городка Швехата.

<p><a href="http://kremlin.ru/events/president/news/58327/photos/55051" target="_blank">Фото: © kremlin.ru</a></p>

Автограф на память о матче

Весной 2018 года Владимир Путин выступил в составе любительской команды по хоккею на гала-матче в Сочи. Глава государства забросил пять шайб. А после победы расписался на свитере алтайского бизнесмена Вадима Смагина. Предприниматель сказал, что оставит свитер на память. Он пообещал разместить трофей в своём музее хоккея.

<p>Фото © Ночная Хоккейная Лига</p>

Роспись за стихи о России

В 2016 году Евгения — ученица десятого класса из города Нолинска Кировской области — написала в Кремль. Она рассказала, что пишет стихи с семи лет. И почти все эти стихи — о России и о том, как хорошо в России жить. А одно из стихотворений она посвятила Владимиру Путину. Школьница попросила президента прочесть стихи. А в ответ получила портрет главы государства с автографом. Видимо, стихи Путину понравились. Девочка оставила портрет на память.

<p>Фото © <a href="https://kirov-portal.ru/news/poslednie-novosti/vladimir-putin-peredal-10-klassnitse-iz-nolinska-fotografiyu-s-avtografom-7111/" target="_blank">ГФИ по Кировской области</a></p>

Подписал айфон

Наверное, одним из самых необычных автографов может похвастаться спортсменка Яна Мартынова. В 2015 году Путин приехал в Казань на открытие чемпионата мира по водным видам спорта. Яна как раз открывала чемпионат. Когда спортсменка оказалась рядом с президентом, то попросила его расписаться. И протянула айфон — там, по мнению пловчихи, автограф президента сохранится лучше всего. О дальнейшей судьбе подписанного гаджета ничего не известно. Но девушка пообещала его надёжно беречь и купить дорогой чехол.

<p><strong>Фото © VK/</strong><a href="https://vk.com/yanulichka88" target="_blank"><strong>Яна Мартынова-Жилина</strong></a></p>

Автограф на флаге

В 2013 году Владимир Путин расписался на Андреевском флаге. Его принесли участники молодёжного форума "Селигер". Флаг сшили и подняли в Воронеже в День Военно-морского флота. Затем флаг с автографом президента отправили на корабле по рекам. По тем местам, где стояли корабельные верфи Петра Первого.

<p>Фото © <a href="https://www.livemaster.ru/sulimina" target="_blank">Модный Дом ТАТЬЯНЫ СУЛИМИНОЙ</a></p>

Подпись за деньги

При этом можно смело сказать, что роспись президента ценна не только как добрая память. Она обладает коллекционной ценностью. Периодически в Интернете продают самые разные вещи, якобы подписанные президентом. Последнее такое предложение поступало из Петербурга. Жительница города предлагала документ, подписанный Путиным ещё в 1995 году, за миллион рублей.

Житель Кубани продаёт книгу "От первого лица. Разговоры с Владимиром Путиным" за 200 тысяч рублей. Он уверяет, что президент расписался в книге в 2000 году. А вот подписанную президентом открытку ко Дню Конституции продают почти за 72 тысячи рублей на интернет-аукционе.

<p>Фото © Public Domain</p>

Все эти предложения роднит лишь то, что неизвестно, оригинальные ли это автографы и покупает ли их кто-нибудь за такие деньги. Хотя коллекционеры включают настоящую подпись Владимира Путина в список самых желанных среди знаменитостей.

Автор:
АМ
Артур Матвеев
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