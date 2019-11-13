"За що?" СБУ завела дело против Владимира Соловьёва

Журналист Игорь Мальцев — о том, кто и когда будет отвечать за развязанную войну на Украине и травлю российских журналистов.

Тревожное вчера выдалось утро: ведущий ВГТРК Владимир Соловьёв стал фигурантом двух уголовных дел на Украине. О боги, какой кошмар — служба безопасности Украины открыла уголовные дела против русского журналиста. Причём одно — в Мариуполе, а другое — в Северодонецке. Ну что, бывали мы в Мариуполе, когда он ещё был Ждановым, да и в Северодонецке — тоже не раз. Городки как городки. Что же такого ужасного сотворил Владимир Соловьёв, чтобы на него там завели дела?

Первым делом позвонил коллеге Владимиру с вопросом "за що?". "Представления не имею. Говорят, нарушил их территориальную целостность. Но я утром даже в цветочный горшок посмотрел — нет ли там украинской земли. Нет. Ни пяди. Откуда ж мне знать, что у них в голове? Мне запрещён въезд на Украину, программы мои там запрещены к просмотру. И как они узнают, что я говорю по телевизору, — непонятно. Наверное, нарушают собственный закон и подглядывают".

Судя по всему, украинскую СБ взволновали дискуссии в программе Соловьёва, касающиеся судеб русского народа в контексте возможного распада Украины.

Тут можно сказать, конечно, что не дело СБУ лезть своими сапогами, измазанными свиной кровью Бабченко, во внутренние дискуссии русских, они ещё за свои делишки не ответили перед новым руководством. Или как раз именно грядущий спрос рождает такое предложение? Что-то типа дымовой шашки?

Но тогда со всех точек зрения — и с европейской, и особенно с американской — это чистое нападение на свободу слова. И там к этому вообще нервно относятся. Так можно и в сиятельную Европу не попасть в ближайшие десятилетия.

Хотя, конечно, в случае с Кириллом Вышинским, которого приняли примерно по такой же статье, именно Европа вполне себе помалкивала, потирая ручки. Парадокс? Нет. Именно в Европе сейчас активно делят журналистов на чужих и своих. И кто не спрятался — никто не виноват.

— Если у них прокатит со мной, то, в принципе, это значит, что можно грести уже всех российских журналистов, которые как-то критически высказываются на тему Украины, подряд, и тогда мало никому не покажется, — говорит Владимир Соловьёв.

Тем временем среди депутатов Верховной рады праздник: местный Алексей Гончаренко выразил надежду, что российский журналист "ответит за свои дерзкие слова о территориальной целостности Украины". Что-то гопническое слышу я в этих словах. Про "ответ за базар". Мы, конечно, всё понимаем про нынешний состав украинских парламентариев и их уровень мышления. Но нельзя же так палиться. А тем более вот эти влажные мечты про то, что украинцам удастся подвести Соловьёва под "европейские санкции" — это вообще ни в какие ворота. Не то чтобы это кого-то сильно волновало, но выглядит как охота на ведьм.

То есть, по сути, Служба безопасности Украины пытается заткнуть голос свободной русской прессы на территории самой России. Вы вообще в своём уме? Мы тут как-нибудь сами разберёмся — во всей многокрасочности мнений внутри.

Ведь очевидно, что в самой России действует и при этом себя прекрасно ощущает целая партия проукраинцев среди так называемой интеллигенции, и что-то им никто глотку не затыкает и уголовных дел против них не открывает — несут на вполне официальных площадках иногда такое, что волосы дыбом встают. Попробовали бы они зеркально такое исполнить на Украине — а мы бы посмотрели. Если уж серьёзные и вдумчивые материалы Вышинского привели его в тюрьму, то куда могло бы привести этих людей всё то, что они пишут и говорят тут. Но почему-то Украина — это свобода, а тут — Сталин, Берия и ГУЛАГ. Парадокс, однако. Или кто-то постоянно врёт. На голубом глазу.

Последнее время наши "партнёры", причём не только на Украине, стали как-то вольно обращаться с термином "пропаганда". И если присмотреться, то окажется, что для них пропаганда — это просто неудобное чужое мнение. И начинается развешивание ярлыков, раздача банов, словно в каком-нибудь "Фейсбуке", которые потом плавно перетекают в уголовные дела. Но жизнь — не "Фейсбук". История — тоже не соцсеточки. Когда-нибудь придётся ответить за всё. И это точно будет не "ответ за базар", а за конкретные дела.