Со скандалом покинувший MBAND Владислав Рамм записал дуэт с сыном Яны Рудковской

Очередную сенсацию подготовила для шоу-бизнеса Яна Рудковская. Карьеру певца начинает её 14-летний сын — Николай Батурин. Первым треком, который запишет сын Рудковской и бизнесмена Виктора Батурина, станет композиция "Хватит духу" — дуэт с певцом Владиславом Раммом, два года назад сенсационно покинувшим популярную группу MBAND. Примечательно, что два молодых музыканта назвали свой стиль r'n'b-шоу. К слову, покорять сердца юных поклонниц Николай Батурин собирается не под своим настоящим именем, а под псевдонимом Kolyas. Интересно и то, что многие уже отметили поразительное сходство юного Батурина с Раммом — на первой совместной фотосессии они выглядят практически как братья-близнецы.

Лайф публикует фрагмент дебютной песни музыкантов.

— Мы с Владом записали песню и показали её моей маме, и ей очень понравилось, — поделился подробностями записи трека с Лайфом сам Николай Батурин. — Раньше я серьёзно занимался футболом, но сейчас решил попробовать себя в другой роли. У меня уже есть демозаписи для будущего альбома, поэтому у меня много планов на будущее.

— Мы старались сделать песню максимально модно и, так сказать, для девочек, — рассказал о сотрудничестве с Батуриным и Рудковской Владислав Рамм. — Когда я познакомился с Колей, я не сразу понял, что ему 14 лет. Он абсолютно взрослый парень. Мы начали общаться и очень сдружились. Я, как все знают, пишу песни, и в какой-то момент мы решили написать что-то вместе. Он сказал мне, что это идея супер. В ближайшее время мы ещё будем снимать клип. Мы записали демку и решили показать Яне. Ей очень понравилось, и мы попросили у неё помощи с продюсированием. Яна также помогает и мне, в частности. Я ей очень благодарен за то, что она такой душевный человек и протянула мне руку помощи в трудный для меня период.