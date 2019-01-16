Соколовский рассказал об изменах, не выдержав унижения от Айзы

По словам Влада, во время отдыха на Бали он случайно столкнулся с Айзой Анохиной и поймал на себе её осуждающий взгляд. Певец подошёл поздороваться с девушкой, и она задала ему вопрос: "Что же ты наделал?" Тогда Влад не нашёлся, что ответить, зато позже записал сразу шесть видео с рассуждениями о превратностях судьбы.
Мне печально, что я оказался таким тугим, что, пока меня не утащило на самое дно, я не понимал масштабов бедствия и того, насколько я неправильно жил...
Влад Соколовский
Внутри каждого из нас есть мерило, которое не даст тебе самому себе соврать. Всегда можно прислушаться, и это мерило скажет: "А не мудак ли ты?"
Влад Соколовский
Напомним, что певица Рита Дакота ушла от мужа после того, как стало известно о его многочисленных изменах. Теперь же некоторые подписчики заподозрили, что Соколовский хочет воссоединиться с бывшей супругой. Другие же и вовсе решили, что всё происходящее — пиар-ход.
Надеется, видимо, что Рита посмотрит видео его "раскаяния" и вернётся...
mrs.aleks1990
Понятно уже, к чему ведётся. Сейчас Рита посмотрит, типа простит, и всё — финал раздутой истории
lil4you7
Впрочем, особого сочувствия от подписчиков певец так и не дождался.
Дайте ему платочек. Пусть сопли вытрет
anna__nogti
Мудаки не меняются. "Ой, я тебе тут изменял налево и направо, так это я был не в сознании и непонимании того, что делаю"
anastasia_mitreykina
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