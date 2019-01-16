Соколовский рассказал об изменах, не выдержав унижения от Айзы

Популярный певец Влад Соколовский впервые рассказал о своих эмоциях после развода с Ритой Дакотой. На откровения парня спровоцировал вопрос, заданный бывшей женой рэпера Гуфа Айзой Анохиной.

По словам Влада, во время отдыха на Бали он случайно столкнулся с Айзой Анохиной и поймал на себе её осуждающий взгляд. Певец подошёл поздороваться с девушкой, и она задала ему вопрос: "Что же ты наделал?" Тогда Влад не нашёлся, что ответить, зато позже записал сразу шесть видео с рассуждениями о превратностях судьбы.

Мне печально, что я оказался таким тугим, что, пока меня не утащило на самое дно, я не понимал масштабов бедствия и того, насколько я неправильно жил... Влад Соколовский

Внутри каждого из нас есть мерило, которое не даст тебе самому себе соврать. Всегда можно прислушаться, и это мерило скажет: "А не мудак ли ты?" Влад Соколовский

Напомним, что певица Рита Дакота ушла от мужа после того, как стало известно о его многочисленных изменах. Теперь же некоторые подписчики заподозрили, что Соколовский хочет воссоединиться с бывшей супругой. Другие же и вовсе решили, что всё происходящее — пиар-ход.

Надеется, видимо, что Рита посмотрит видео его "раскаяния" и вернётся... mrs.aleks1990

Понятно уже, к чему ведётся. Сейчас Рита посмотрит, типа простит, и всё — финал раздутой истории lil4you7

Впрочем, особого сочувствия от подписчиков певец так и не дождался.

Дайте ему платочек. Пусть сопли вытрет anna__nogti