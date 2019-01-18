Соколовский расстался с моделью, с которой прыгнул в постель сразу после развода

По словам Натальи Сульяновой, с которой Влад встречался несколько месяцев, их отношения перешли на новый уровень — дружеский.

О том, что бывший муж Риты Дакоты снова свободен, девушка рассказала в "историях" в "Инстаграме". Там фитнес-тренер и модель ведёт страницу под именем Таша Смит со 124 тысячами подписчиков. Наталья заявила, что ценит и уважает Влада и желает ему только хорошего. Но, видимо, любовь прошла. Пара вместе отдыхала на Бали, а теперь девушка снова вернулась в Москву, а певец всё ещё наслаждается морем и солнцем.

Сам Соколовский всё это время старался не афишировать свои отношения, в которые он погрузился сразу после скандального разрыва с бывшей женой. Об их отношениях можно было судить только по фотографиям из одних и тех же мест.

Но в комментариях к одному из постов на своей странице в "Инстаграме" Соколовский ответил на слова одной из пользовательниц об их отношениях. Она написала в том числе, что Наталья увела мужа из семьи, на что Влад ответил, что Сульянова никого не уводила и их отношения начались позже, сообщает телеграм-канал "Только никому".

Однако это снова вызвало волну возмущения у подписчиков. Одни обвиняли Влада в измене и недальновидности, другие пытались понять, почему он променял жену на краткосрочные отношения. Также многие надеются на то, что Соколовскому и Дакоте удастся восстановить семью.

Одним словом, кобель. natashakovoliova

Желаю вам восстановить семью и растить дочурку! arshgrid

Я восхищалась их парой. Хотела себе такие же отношения: любовь, гармония, дружба, страсть. Поэтому для меня было большим удивлением знать, что они разошлись. anadriel_