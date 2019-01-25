"Опустился на дно". Стало известно, с кем Соколовский изменял беременной Дакоте

Изданию Super удалось выяснить имя любовницы Влада Соколовского — ею оказалась экс-ведущая "Дома-2" Катя Жужа. Об отношениях певца и звезды реалити-шоу журналистам рассказала близкая подруга Риты Дакоты Айза Анохина.

Отвечая на вопросы подписчиков в Instagram, Айза назвала бывшего мужа Дакоты лжецом и манипулятором и рассказала о его поведении в браке. Как выяснилось, девушка давно знала о том, что Соколовский изменяет Дакоте, но молчала, чтобы не травмировать подругу.

Я не рассказала беременной Рите. Для меня всегда будут важнее дети. И я знаю, как это страшно больно — получать такие вести, будучи в положении. Я виню себя за это по сей день Айза Анохина

По словам Айзы, Соколовский приезжал к Кате Жуже в загородный отель. Узнав о похождениях мужчины от случайных свидетелей, подруга Дакоты перестала общаться как с Владом, так и с его любовницей. И теперь Анохина категорически отказывается верить в раскаяние изменщика.

Он говорит о раскаянии? Какое к чёрту раскаяние! Пусть так же на всю страну скажет, что он творил! Что он сделал с Ритой! До какого дна опускался в своих похождениях и извращенских играх! Айза Анохина

Напомним, что ранее Влад Соколовский случайно столкнулся с Айзой в магазине, и эта встреча сподвигла его на запись нескольких видео. В них певец заявил, что вёл себя неправильно и теперь полностью переосмыслил свою жизнь.

Соколовский рассказал об изменах, не выдержав унижения от Айзы