Волшебный мир "Властелина колец" — это не выдумка: проверено тревел-блогером

21-летний фанат "Властелина колец" по имени Ахил захотел показать, насколько прекрасен мир Толкина в реальной жизни.
Он объездил вдоль и поперёк оба острова в поисках самых невероятных видов. За спиной у фотографа 15 тысяч километров.
Ахил появляется на своих снимках сам — правда, он всегда стоит к камере спиной, носит длинные одежды и остроконечную шляпу.
В руках фотограф держит деревянный посох, дополняющий образ волшебника из Средиземья.
На фоне уникальной, завораживающей природы Новой Зеландии в таком костюме он смотрится очень органично. Особенно по сравнению с обычными туристами.
Идея сделать эту серию фотографий пришла в голову парню, когда он понял, что Новая Зеландия славится двумя вещами: пейзажами и "Властелином колец".
В некоторых локациях фотограф не мог исполнить роль Гэндальфа самостоятельно — со штатива нужный ракурс не получался.
На помощь пришли такие же туристы — узнав о его идее, люди с радостью соглашались попозировать в длинном облачении и шляпе волшебника.
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