Волшебный мир "Властелина колец" — это не выдумка: проверено тревел-блогером

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Волшебный мир "Властелина колец" — это не выдумка: проверено тревел-блогером

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Фото: © Instagram/akhilsuhas

Пейзажи Средиземья захватывают дух. Всем известно, что "Властелина колец" и "Хоббита" снимали в Новой Зеландии. Там можно по-настоящему погрузиться в волшебный мир, созданный Дж. Р.Р. Толкином. Этим и занялся фотограф Ахил Сухас.

21-летний фанат "Властелина колец" по имени Ахил захотел показать, насколько прекрасен мир Толкина в реальной жизни.

<p>Фото: © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/akhilsuhas/" target="_blank">akhilsuhas</a></p>

Он объездил вдоль и поперёк оба острова в поисках самых невероятных видов. За спиной у фотографа 15 тысяч километров.

<p>Фото: © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/akhilsuhas/" target="_blank">akhilsuhas</a></p>

Ахил появляется на своих снимках сам — правда, он всегда стоит к камере спиной, носит длинные одежды и остроконечную шляпу.

<p>Фото: © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/akhilsuhas/" target="_blank">akhilsuhas</a></p>

В руках фотограф держит деревянный посох, дополняющий образ волшебника из Средиземья.

<p>Фото: © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/akhilsuhas/" target="_blank">akhilsuhas</a></p>

На фоне уникальной, завораживающей природы Новой Зеландии в таком костюме он смотрится очень органично. Особенно по сравнению с обычными туристами.

<p>Фото: © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/akhilsuhas/" target="_blank">akhilsuhas</a></p>

Идея сделать эту серию фотографий пришла в голову парню, когда он понял, что Новая Зеландия славится двумя вещами: пейзажами и "Властелином колец".

<p>Фото: © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/akhilsuhas/" target="_blank">akhilsuhas</a></p>

В некоторых локациях фотограф не мог исполнить роль Гэндальфа самостоятельно — со штатива нужный ракурс не получался.

<p>Фото: © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/akhilsuhas/" target="_blank">akhilsuhas</a></p>

На помощь пришли такие же туристы — узнав о его идее, люди с радостью соглашались попозировать в длинном облачении и шляпе волшебника.

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