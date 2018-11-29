Они были идеальной парой. Модель и сёрфера нашли мёртвыми в объятиях друг друга

23-летнюю Мишель Авилу и 20-летнего Кристиана Кента из Ньюпорт-Бич, США, нашла мёртвыми мама девушки, вернувшись с работы.

У пары было много планов. Они занимались сёрфингом, собирались путешествовать по миру и перевестись в один университет. Мишель подрабатывала моделью, увлекалась поэзией и хотела стать журналисткой. Молодые люди познакомились в кафе, где работала девушка. К моменту гибели они встречались год и были безумно друг в друга влюблены.

Это безумие, как две души могут так глубоко и быстро соединиться... Не могу дождаться, когда появятся ещё более удивительные воспоминания Мишель Авила

Но их планам не суждено было сбыться. Перед трагическим днём Мишель и Кристиан, которые обычно любили проводить время вместе, пошли на вечеринку. Но выпили немного, сославшись на то, что оба простужены и принимают антибиотики. Они рано вернулись в дом родителей девушки и легли спать. На следующий день её мама, придя с работы, обнаружила влюблённых мёртвыми. Они лежали в постели в объятиях друг друга.

Двое прекрасных детей. Они были похожи на Ромео и Джульетту. Они умерли, обнимая друг друга Пауло, отец Мишель

Несмотря на красивую и счастливую на первый взгляд жизнь, по словам родителей, у пары всё же были проблемы. Семья считает, что влюблённые умерли от передозировки опиатов, и эта проблема сейчас широко распространена среди местной молодёжи. Хотя результаты экспертизы ещё не известны.