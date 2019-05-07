Влюблённые встретились спустя 19 лет, как их разлучили в детстве, и поженились

Натали и Остин были неразлучны в детстве, пока родители девочки не развелись и ей не пришлось переехать в другой город. Однако судьба всё же свела их вместе 12 лет спустя, сообщает People.

Натали и Остин жили в городе Окала, Флорида, и познакомились в детском саду, когда им было по 2 года. Несмотря на то что в их возрасте девочки предпочитают дружить с девочками, а мальчики — с мальчиками, парочка тут же стала неразлучна. В семейных архивах друзей детства осталось множество совместных фотографий — на них Остин и Натали уже выглядят как жених и невеста.

В пятилетнем возрасте друзьям пришлось разлучиться: родители Натали развелись, и она переехала в другой город в штате Коннектикут. Целых 12 лет Натали и Остин не общались. Пока однажды 17-летняя Натали не наткнулась на фамилию Остина в телефонной книжке своей мамы.

Девушка тут же решила найти друга детства в "Фейсбуке", между ними завязалась переписка. Оказалось, что сейчас Остин живёт по соседству с отцом Натали, которого та как раз собиралась навестить. Друзья договорились о встрече. А увидевшись во второй раз, поняли: они больше не расстанутся никогда.

Влюблённые год поддерживали отношения на расстоянии, пока доучивались в школе. Недавно пара поженилась — и главной звездой церемонии бракосочетания неожиданно стал автомобиль. Натали часто вспоминала, как они с Остином играли в маленьком красном джипе. Для свадьбы молодожёны отыскали похожую машину и повторили любимый совместный снимок.