В штате Вашингтон с рельсов сошли четыре вагона поезда

В районе городка Стейлакум, штат Вашингтон, с рельсов сошли четыре вагона пассажирского поезда, сообщают местные СМИ.

4 cars off the track, none in the water. pic.twitter.com/W4JtpOx75r — West Pierce Fire (@WestPierce) 2 июля 2017 г.

#GigHarbor PD patrol boat assisting at scene of train derailment at Chambers Bay/Steilacoom area. pic.twitter.com/ni4YareJOX — Gig Harbor Police (@GigHarborPolice) 2 июля 2017 г.

В результате происшествия никто не пострадал, есть информация лишь о незначительных повреждениях.

Находившиеся в поезде люди были эвакуированы с места ЧП.