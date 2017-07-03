В штате Вашингтон с рельсов сошли четыре вагона поезда

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В штате Вашингтон с рельсов сошли четыре вагона поезда

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В районе городка Стейлакум, штат Вашингтон, с рельсов сошли четыре вагона пассажирского поезда, сообщают местные СМИ.

В результате происшествия никто не пострадал, есть информация лишь о незначительных повреждениях.

Находившиеся в поезде люди были эвакуированы с места ЧП.

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