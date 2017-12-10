Видеоигры помогут побороть старческое слабоумие

По данным исследователей, даже такая простейшая игра как Super Mario повышает в мозге пожилых людей содержание серого вещества и улучшает кратковременную память.

Примитивные компьютерные игры улучшают работу мозгу у людей старшего возраста. К такому выводу в результате исследований пришли канадские нейропсихологи из Монреальского университета.

Оказалось, что компьютерные игры, значительно улучшают состояние мозга , тогда как музицирование (как и ничегонеделание) не дает при этом никаких результатов.

По словам исследователя Грегори Уэста, видеоигры повышают в гиппокампе и мозжечке содержание серого вещества и улучшают кратковременную память.

Кроме того, отмечается, что компьютерные игры не дают пенсионерам чувствовать себя одинокими и занимают время, которые они прежде посвящали работе.

Он отметил, чтобы добиться более точных выводов, необходимо установить, является ли это результатом активности мозга, связанной с пространственной памятью, которая влияет на пластичность, или дело просто в изучении чего-то нового.