Борис Джонсон выпил сок из Фукусимы, чтобы доказать его безопасность

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон спокойно воспринял подарок своего японского коллеги Таро Коно, который преподнёс ему банку персикового сока, произведённую в в Фукусиме.

Джонсон не растерялся и выпил сок. Действия британского министра снял на камеру Таро Коно, который впоследствии выложил запись в "Твиттер".

British FM Boris Johnson drinking peach juice from Fukushima, showing the products from Fukushima are safe. pic.twitter.com/1QJyC9FmQB — KONO Taro (@konotaromp) 14 декабря 2017 г.

При этом британский министр отметил, что сок очень вкусный. Своим поступком Джонсон хотел доказать, что продукты из Фукусимы безопасны.

После аварии на АЭС "Фукусима-1" более 50 стран и регионов наложили ограничения на импорт японской продукции, часть стран сохраняет их до сих пор. В начале декабря стало известно, что ЕС ослабил ограничения на ввоз морепродуктов и риса из Фукусимы.