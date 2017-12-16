Борис Джонсон выпил сок из Фукусимы, чтобы доказать его безопасность

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Борис Джонсон выпил сок из Фукусимы, чтобы доказать его безопасность

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Фото: © twitter.com/KONO Taro

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон спокойно воспринял подарок своего японского коллеги Таро Коно, который преподнёс ему банку персикового сока, произведённую в в Фукусиме.

Джонсон не растерялся и выпил сок. Действия британского министра снял на камеру Таро Коно, который впоследствии выложил запись в "Твиттер".

При этом британский министр отметил, что сок очень вкусный. Своим поступком Джонсон хотел доказать, что продукты из Фукусимы безопасны.

После аварии на АЭС "Фукусима-1" более 50 стран и регионов наложили ограничения на импорт японской продукции, часть стран сохраняет их до сих пор. В начале декабря стало известно, что ЕС ослабил ограничения на ввоз морепродуктов и риса из Фукусимы.

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