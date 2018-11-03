Водка, матрёшка, балалайка? В Испании бабушка построила суровую русскую деревню

Кармен Арнау Муро 69 лет. Половину своей жизни она ездит отдыхать в Сибирь. Причём особенно любит зимнюю. А в какой-то момент женщина решила устроить Сибирь у себя.

В испанских горах Кастилии — Ла-Манчи одной из достопримечательностей стала сибирская деревня, построенная Кармен Арнау Муро. Самой бабушке сейчас 69 лет, и она отправляется на отдых не в тёплые края, а на сибирские просторы. Отели? Какие отели — Кармен Арнау Муро ездит разве что не автостопом.

Скит, баня, ворота

"Здесь русский дух, здесь Русью пахнет" — в 30 км от испанского городка Толедо раскинулась настоящая русская деревня.

На холме круглые шатры, сильно похожие на жилища сибирских кочевников. А рядом — деревянные баня, скит.

У ворот с замком возилась энергичная подтянутая женщина.

— Buenos días, señora! Quería preguntarle que es esto e de donde? — поинтересовался я по-испански и на автомате продублировал по-русски. — Добрый день, сеньора! Хотелось бы узнать, что это?

— Это? — ответила она на чистом русском. — На мой взгляд, это — очень хорошая идея, не так ли?

И после паузы:

— Этнографический музей Сибири.

И, видя моё удивление, а также, кажется, получив некоторое удовольствие от произведённого эффекта, приглашает пройти на территорию "кусочка Сибири посреди Испании".

Сеньора оказалась испанским антропологом, географом, этнографом и хозяйкой этого музея (ETNOMUSEO en Las Ventas con Peña Aguilera) Кармен Арнау Муро.

Сибирь как страсть

Она живёт в Полане, очаровательной деревне в горах провинции Толедо. От остальных пенсионеров отличается тем, что давно и трепетно влюблена в Сибирь. Когда-то давно, ещё в детстве, прочитав книгу об этом уголке России, она влюбилась в него. С тех пор с ответом на вопрос "кем ты будешь, когда вырастешь" сложностей уже не возникало: этнографом, географом.

— Специально для этого я выучила русский: сначала на курсах в Москве, затем дома, в Испании — в лингвистической школе, а уже потом — "самоходом", через бесконечные встречи с носителями языка. Чтобы беспроблемно общаться с теми, кого встречает в своих путешествиях, напрямую, без переводчика. А как ещё понять менталитет народа? — рассказала она Лайфу.

Интервью давать она всё же предпочитает на испанском: на научные темы ей проще говорить на родном.

"Я уже что-то вроде посла Сибири в Испании"

Кармен Арнау Муро исходила-изъездила Хакасию, Бурятию, Горную Шорию, спускалась по Лене в Заполярье. Не понаслышке знает, что такое мороз за минус 30: путешествовала по Якутии зимой.

Она передвигалась самолётом, поездом и даже сплавлялась по Лене.

После того как дважды подхватила пневмонию, решила, что в Сибирь ездить надо летом.

— Я уже что-то вроде посла Сибири в Испании, неофициального, конечно, но от этого не менее реального, — рассуждает Кармен.

Она читала лекции в университетах Новосибирска, Иркутска, Абакана, Якутска, Томска. Она поддерживает связи с этнографическими музеями многих городов России, включая Москву и Санкт-Петербург.

Дикая Сибирь?

Примерно такой фразой реагируют люди на её слова о любимом месте для путешествий. Бойкая бабушка, впрочем, с этим не согласна.

— Дикое — это неправильное слово, лучше сказать "настоящее, природное, не тронутое рукой человека", — подбирает более точные, на её взгляд, определения Кармен.

И потому в 2004 году она решила купить кусочек земли в 20 километрах от дома, на горе и воссоздать там сибирское поселение.

— Я привозила так много вещей из каждой поездки, что для них уже требовалось специальное место. Чтобы выставить для всех, — пояснила она.

Так и зародился частный этномузей народов Сибири и Средней Азии в Испании.

Буряты-жонглёры и два топора

— Первую юрту — восьмиугольную деревянную — строили коренные буряты. Перебравшиеся, правда, под Мадрид. Я привезла их сюда, оплатила из собственных денег дорогу, проживание, питание и работу по монтажу этого типичного жилья для степей Южной Сибири. Они отлично поработали, уже тринадцать лет это всё стоит и выглядит, будто только вчера построенное, хотя каждый год приходится покрывать лаком, — рассказала женщина.

Потом буряты строили баню, а народ сбегался посмотреть, как виртуозно они работают двумя разными топорами.

— Не знаю, почему, но иногда двумя сразу [топорами], иногда по отдельности. Не спрашивала, но выглядело всё так красиво — обращались они со своим инструментом, как жонглёры с булавами в цирке, — рассказала испанка.

И добавила с улыбкой:

— По-моему. На такой аттракцион можно было даже зрителей водить.

В музее под открытым небом есть ещё и рубленый балаган, казахская кочевая юрта, алтайско-монгольское жилище. Каждый день сюда приходят десятки туристов.

Не только мороз, медведь и водка

Кармен Арнау Муро — крупнейший европейский этнограф Сибири из числа тех, что живут за пределами России. Она издала четыре книги, посвящённые этому региону, ещё шесть лежат написанными ("Ищу спонсора, кто помог бы их издать").

— Большинство испанцев ассоциирует Сибирь с тремя понятиями — медведь, мороз, водка. Я хочу рассказать им, что это слишком утрированно, ограниченно и стереотипно. Надеюсь раскрыть характер народа, его менталитет, — рассказывает Кармен.

Время от времени она организует концерты фольклорных коллективов сибирских народов в Испании.

— Сама я столько раз бывала в Сибири, что считаю её своим вторым домом. Знаю эвенков, бурятов, хакасов, якутов настолько, что сама себя чувствую немножко якутом, немножко бурятом, немножко хакасом, немножко эвенком, — отмечает коренная испанка.

— Кажется, что и они готовы меня принимать за свою, несмотря на акцент и "несибирскую" внешность. Во всяком случае, мне в путешествиях обычно встречаются люди приветливые, открытые, готовые рассказать обо всём, помочь. И не просто подсказать дорогу, а и сопроводить. Чтобы не заблудилась.

К слову, 70-летний юбилей она собирается отмечать поездкой. Угадайте куда?