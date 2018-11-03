В США на территории Дартмутского колледжа неизвестный открыл стрельбу

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В США на территории Дартмутского колледжа неизвестный открыл стрельбу

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В городе Ганновер (штат Нью-Гэмпшир) на территории Дартмутского колледжа неизвестный открыл стрельбу, в результате чего один человек был ранен. Об этом сообщается в аккаунте учебного заведения в "Твиттере".

Злоумышленник, открывший огонь на территории одного из престижных учебных заведений США, всё ещё находится на свободе.

Администрация учебного заведения заявила, что жертва не являлась студентом колледжа.

Также сообщается о нескольких новых выстрелах. В настоящий момент полиция ведёт расследование, студентов просят оставаться в укрытии.

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