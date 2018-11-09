На военной базе в Турции в результате взрыва пострадало более 30 человек

На военной базе в провинции Хаккари на юго-востоке Турции произошёл взрыв, в результате чего пострадало более 30 военнослужащих.
Burası BAŞUR VE BAKUR sınırı— SefkanKobane5 (@SKobane5) 9 ноября 2018 г.
Ya da Şemdinli derecik Xakurke alanı
Zagroslar
Burda ne oldu dersiniz?
Kim yaptı? HPG mi?
Ne ile yaptı? Füze- iha ile mi?
Kaç kayıp ? 7 mehmetćik aranıyormuş! ¡
27 Yaralı asker GERÇEK KAYIP???? EN AZ 20 deniliyor. Soru ve gelen Cevaplar pic.twitter.com/NdSjilw4xu
По предварительной информации, взорвались находившиеся на базе боеприпасы.
Как сообщает Associated Press, 25 пострадавших были госпитализированы, поиск ещё семерых военнослужащих продолжается.
Отмечается, что военная база находится недалеко от границы с Ираном и Ираком.
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