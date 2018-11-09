На военной базе в Турции в результате взрыва пострадало более 30 человек

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На военной базе в Турции в результате взрыва пострадало более 30 человек

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Фото: © Twitter/Jenan Moussa

На военной базе в провинции Хаккари на юго-востоке Турции произошёл взрыв, в результате чего пострадало более 30 военнослужащих.

По предварительной информации, взорвались находившиеся на базе боеприпасы.

Как сообщает Associated Press, 25 пострадавших были госпитализированы, поиск ещё семерых военнослужащих продолжается.

Отмечается, что военная база находится недалеко от границы с Ираном и Ираком.

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