Вино и мороженое со вкусом хлеба. Что нужно попробовать на Лазурном Берегу

Вино и мороженое со вкусом хлеба. Что нужно попробовать на Лазурном Берегу

Фото © Анастасия Бердникова

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Фуд-блогер и предметный фотограф Анастасия Бердникова — о том, почему Лазурный Берег можно назвать столицей еды и что необходимо попробовать.

Вкусно, модно, дорого — три столпа, на которых стоит французская кухня. Но давайте будем честны: отказаться от некоторых удовольствий возможности не представляется. Это красиво эстетически, вкусно космически, но примерно так же дорого. Итак, Лазурный Берег: что в тебе есть.

Где остановиться и купить вино

Жить удобнее всего в Ницце. Во-первых, есть аэропорт, во-вторых, с центрального вокзала можно съездить практически в любой город "Лазурки", а ещё отсюда во все концы ходят автобусы. В пределах часа езды Канны, Антиб, Ментон. Билет в любую сторону стоит полтора евро.

<p>Фото © Анастасия Бердникова</p>

Чтобы понять, как живёт город, почувствовать себя немножко французом, нужно непременно снимать апартаменты. Не берите отель, если не хотите лишить себя уникальной возможности насладиться продуктами местных рынков.

<p>Фото © Анастасия Бердникова</p>

Начать говорить о любой части Франции логичнее всего с вина. Почему "Лазурка" должна стать исключением? Лучшее вино региона Альпы — Прованс — Лазурный берег — белое и розовое. Сорта, виды — честно? Нереально вкусным для неискушённого в данном вопросе путешественника кажется любое. По ценам: бутылка в супермаркете начинается от двух евро. А за шесть и выше вы получите то, о чём ещё долго будете вспоминать в России. Ещё раз: поверьте, если вы не дегустатор, понравится любое. Лёгкое, с насыщенным вкусом, оно не кружит голову, идеально дополняет салаты и рыбу. На мой взгляд.

Лазурный Берег: хлеб

Если в путеводителе Крылова читаем "Франция: вино, сыр и хлеб", то в регионе Лазурный Берег — признанном лучшем мировом курорте — "сыр" я бы убрала. И если хлеб как главный враг и источник лишнего веса абсолютно исключён из моего рациона последние лет восемь, то это единственное место в мире, где делаю исключение. Местный багет, что стоит в супермаркетах и булочных около евро, нужно обязательно покупать каждое утро. И съедать за день (но с этой задачей несложно справиться намного быстрее). Утром он горячий, пока донесёшь до квартиры — тёплый, с хрустящей корочкой. Намажьте на него сливочное масло и отправьте в рот, запивая кофе.

<p>Фото © Анастасия Бердникова</p>

Помните кадры из рекламы, где она садится у окна, закрывает глаза и наслаждается? Так вот этой дамой из ролика со стопроцентной вероятностью будете вы. Откройте окно и слушайте, как лениво просыпается курортный город, заполняя улицы шумом мотоциклов, наслаждайтесь жизнью.

За рыбой

Мой личный совет: хотя бы в один из дней встаньте пораньше и отправьтесь на рыбный рынок. В Ницце это ряд палаток, что работают только утром во все дни, кроме понедельника, так как рыбаки не выходят в море в воскресенье ночью. Находится он возле площади Гарибальди. Если любите морепродукты и разбираетесь в рыбе — это маленький рай.

<p>Фото © Анастасия Бердникова</p>

Обязательно купите на рынке только что выловленного сибаса. Одна рыбка выйдет рублей на 500. Рыбу почистят за пару секунд прямо у вас на глазах. Понадобятся ещё свежий или сушёный розмарин, сливочное масло, лимон, морская соль. На рыбе делаем глубокие надрезы, заполняем их розмарином и солью, натираем снаружи, сбрызгиваем всё половиной лимона. Берём большую сковороду, такую, чтобы рыба поместилась целиком, и растапливаем в ней сливочное масло. Когда пена пройдёт, обжариваем сибас с двух сторон по 5–6 минут. Выкладываем на тарелку, а в масло на сковороде выжимаем вторую половину лимона. Когда закипит, поливаем этим соусом рыбу и сразу же едим.

Рецепт идеального лёгкого прованского салата для закуски: помидоры, лук, щепотка прованских специй, соль и оливковое масло.

Овощи

За овощами пойдём в легендарное место — рынок Корс Салея. Рано утром он безлюдный, с самыми свежими виноградом и помидорами, прованскими специями и маслом, с дегустацией разных маринованных оливок.

<p>Фото © Анастасия Бердникова</p>

В полдень всё меняется словно по мановению волшебной палочки. Приходит множество покупателей и туристов, в глазах рябит от цветов, африканских поделок, сиреневых мешочков с лавандой и букетов с ней. Весёлые мимы развлекают отдыхающую публику, зарабатывая центы.

Вечером людей меньше не становится. Найти свободный столик ух как непросто.

Имейте в виду, что по понедельникам на Корс Салея не продуктовый, а блошиный рынок. А утром с 10 до 12 можно отведать легендарные сокка от Терезы, которые по прежнему из кафе на рынок привозят на велосипеде. Сокка — это горячие блинчики из нутовой муки, посыпанные перцем и солью. Стоит один сокка три евро.

Мороженое со вкусом хлеба

Лучшее время на Лазурном Берегу — осень. В сентябре можно спокойно купаться, а в октябре и ноябре наслаждаться морским воздухом и теплом. Летом очень жарко и много туристов. В любом случае после хорошего завтрака в тёплую погоду есть хочется не особо, поэтому фрукты с рынка спасают как перекусы, а ещё можно утолить голод мороженым.

<p>Фото © Анастасия Бердникова</p>

Кафе-мороженое Fennochio на площади Аль Окс Эрб уже 52 года балует туристов и местных жителей своими десертными изысками. Пробовали мороженое со вкусом жасмина? Или лаванды? Или розы? А кактуса? Знаете, на что похоже мороженое со вкусом хлеба? На хлеб. Есть сорбеты со вкусом всех фруктов и даже овощей. Есть стандартные ванильное, шоколадное, с крошкой, с чаем Эрл Грей. Дети оценят вкусы M&M’s, Kinder. Цена за шарик — три евро.

Буйабес, фритуре мисте и нисуаз

Никогда не заказывайте в Москве визитные карточки кухни Лазурного Берега: рыбацкий суп буйабес, незабываемое фритуре мисте и свежий салат нисуаз.

Меня всегда поражал размер порций в Европе. Но Средиземноморье побило все рекорды.

Такой салатник обычно съедает моя семья на ужин. На Ривьере ни одна порция не была съедена до конца: они стоят дорого, но у них и размер соответствующий.

О рецепте. Раньше думала, что салат с тунцом — один из моих любимых — испортить невозможно. Но московские рестораны уничтожили это заблуждение напрочь.

На Лазурном Берегу нисуаз — фирменная карточка ресторанов, что мне не повторить: изобилие зелени, свежие помидоры, потрясающий виноградный соус и, конечно, умопомрачительный тунец!

<p>Фото © Анастасия Бердникова</p>

В порту Ниццы сейчас ремонт, и у ресторана Brasserie Du Vieux Port украден вид на набережную Кассини. Но кухня и вино в атмосфере колонн на мягких подушках и ротанговой мебели создают впечатление почти домашнего, но такого французского уюта. В любом из ресторанов в порту подают рыбу. Обязательно нужно попробовать фритуре мисте — это мелкие рыбёшки и разные морепродукты, зажаренные в масле. Как по мне, вкуснее всего хрустящие креветки. Но и кальмары, и кусочки осьминогов, и соус тар-тар — всё это хочется есть снова и снова.

<p>Фото © Анастасия Бердникова</p>

Знаменитый буйабес — очень густой, терпкий и горячий рыбный суп. Согласно меню, в нём семь видов рыбы! Цвет и консистенция отдалённо напоминают соус от кильки в томате, но густой-густой, горячий и душистый. К сожалению, самое важное, что нужно знать об этом супе, — он не может быть дешёвым. Настоящий будет стоить около 40–50 евро — это из-за состава: много рыбы, в том числе и редкой, самая дорогая в мире приправа. В ресторане Brasserie Du Vieux Port можно найти компромисс — 20 евро, но дешевле не берите, это уже не то — проверяла. Надо сказать, здесь, несмотря на море, его продукты совсем не дешёвые и поесть устриц за три копейки, как, например, в Китае, увы, не выйдет.

В старых французских кулинарных книгах для рецепта буйабеса рекомендуется взять 40 видов рыбы, среди которых обязательны солнечник и морской чёрт. Важную роль в бульоне получают и специи с шафраном во главе.

Сказать, что это вкусно — ничего не сказать! Нравится даже детям, не привыкшим к кулинарному разнообразию. Подаётся он с подсушенным хлебом и пикантным соусом — чесночно-перечная смесь с шафраном на оливковом масле, протёртая до состояния горчицы. Бульон очень горячий и густой, поэтому, чтобы съесть его, нужно очень много времени. Нужно выбрать самые мягкие и удобные кресла и хорошую панораму.

Ешь, работай, люби

<p>Фото © Анастасия Бердникова</p>

Есть места, где совершенно неважно, что есть. Неважно в какое время. А красиво и внутри и снаружи, а запах счастья и привкус моря делают момент незабываемым.

Чтобы найти ресторан Le Plongeoir, нужно пройти от аэропорта вдоль берега всю Ниццу. Но именно здесь лучше всего встречаться и прощаться с городом. Наслаждаться закатами и цветами моря, сошедшими с картин Моне.

А ещё обязательно побывайте в бухте Ангелов, чтобы выпить розового вина, съесть рыбы на берегу и понять, что жизнь прекрасна.

Автор:
Анастасия Бердникова
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Анастасия Бердникова
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