Вино и мороженое со вкусом хлеба. Что нужно попробовать на Лазурном Берегу

Фуд-блогер и предметный фотограф Анастасия Бердникова — о том, почему Лазурный Берег можно назвать столицей еды и что необходимо попробовать.

Вкусно, модно, дорого — три столпа, на которых стоит французская кухня. Но давайте будем честны: отказаться от некоторых удовольствий возможности не представляется. Это красиво эстетически, вкусно космически, но примерно так же дорого. Итак, Лазурный Берег: что в тебе есть.

Где остановиться и купить вино

Жить удобнее всего в Ницце. Во-первых, есть аэропорт, во-вторых, с центрального вокзала можно съездить практически в любой город "Лазурки", а ещё отсюда во все концы ходят автобусы. В пределах часа езды Канны, Антиб, Ментон. Билет в любую сторону стоит полтора евро.

Чтобы понять, как живёт город, почувствовать себя немножко французом, нужно непременно снимать апартаменты. Не берите отель, если не хотите лишить себя уникальной возможности насладиться продуктами местных рынков.

Начать говорить о любой части Франции логичнее всего с вина. Почему "Лазурка" должна стать исключением? Лучшее вино региона Альпы — Прованс — Лазурный берег — белое и розовое. Сорта, виды — честно? Нереально вкусным для неискушённого в данном вопросе путешественника кажется любое. По ценам: бутылка в супермаркете начинается от двух евро. А за шесть и выше вы получите то, о чём ещё долго будете вспоминать в России. Ещё раз: поверьте, если вы не дегустатор, понравится любое. Лёгкое, с насыщенным вкусом, оно не кружит голову, идеально дополняет салаты и рыбу. На мой взгляд.

Лазурный Берег: хлеб

Если в путеводителе Крылова читаем "Франция: вино, сыр и хлеб", то в регионе Лазурный Берег — признанном лучшем мировом курорте — "сыр" я бы убрала. И если хлеб как главный враг и источник лишнего веса абсолютно исключён из моего рациона последние лет восемь, то это единственное место в мире, где делаю исключение. Местный багет, что стоит в супермаркетах и булочных около евро, нужно обязательно покупать каждое утро. И съедать за день (но с этой задачей несложно справиться намного быстрее). Утром он горячий, пока донесёшь до квартиры — тёплый, с хрустящей корочкой. Намажьте на него сливочное масло и отправьте в рот, запивая кофе.

Помните кадры из рекламы, где она садится у окна, закрывает глаза и наслаждается? Так вот этой дамой из ролика со стопроцентной вероятностью будете вы. Откройте окно и слушайте, как лениво просыпается курортный город, заполняя улицы шумом мотоциклов, наслаждайтесь жизнью.

За рыбой

Мой личный совет: хотя бы в один из дней встаньте пораньше и отправьтесь на рыбный рынок. В Ницце это ряд палаток, что работают только утром во все дни, кроме понедельника, так как рыбаки не выходят в море в воскресенье ночью. Находится он возле площади Гарибальди. Если любите морепродукты и разбираетесь в рыбе — это маленький рай.

Обязательно купите на рынке только что выловленного сибаса. Одна рыбка выйдет рублей на 500. Рыбу почистят за пару секунд прямо у вас на глазах. Понадобятся ещё свежий или сушёный розмарин, сливочное масло, лимон, морская соль. На рыбе делаем глубокие надрезы, заполняем их розмарином и солью, натираем снаружи, сбрызгиваем всё половиной лимона. Берём большую сковороду, такую, чтобы рыба поместилась целиком, и растапливаем в ней сливочное масло. Когда пена пройдёт, обжариваем сибас с двух сторон по 5–6 минут. Выкладываем на тарелку, а в масло на сковороде выжимаем вторую половину лимона. Когда закипит, поливаем этим соусом рыбу и сразу же едим.

Рецепт идеального лёгкого прованского салата для закуски: помидоры, лук, щепотка прованских специй, соль и оливковое масло.

Овощи

За овощами пойдём в легендарное место — рынок Корс Салея. Рано утром он безлюдный, с самыми свежими виноградом и помидорами, прованскими специями и маслом, с дегустацией разных маринованных оливок.

В полдень всё меняется словно по мановению волшебной палочки. Приходит множество покупателей и туристов, в глазах рябит от цветов, африканских поделок, сиреневых мешочков с лавандой и букетов с ней. Весёлые мимы развлекают отдыхающую публику, зарабатывая центы.

Вечером людей меньше не становится. Найти свободный столик ух как непросто.

Имейте в виду, что по понедельникам на Корс Салея не продуктовый, а блошиный рынок. А утром с 10 до 12 можно отведать легендарные сокка от Терезы, которые по прежнему из кафе на рынок привозят на велосипеде. Сокка — это горячие блинчики из нутовой муки, посыпанные перцем и солью. Стоит один сокка три евро.

Мороженое со вкусом хлеба

Лучшее время на Лазурном Берегу — осень. В сентябре можно спокойно купаться, а в октябре и ноябре наслаждаться морским воздухом и теплом. Летом очень жарко и много туристов. В любом случае после хорошего завтрака в тёплую погоду есть хочется не особо, поэтому фрукты с рынка спасают как перекусы, а ещё можно утолить голод мороженым.

Кафе-мороженое Fennochio на площади Аль Окс Эрб уже 52 года балует туристов и местных жителей своими десертными изысками. Пробовали мороженое со вкусом жасмина? Или лаванды? Или розы? А кактуса? Знаете, на что похоже мороженое со вкусом хлеба? На хлеб. Есть сорбеты со вкусом всех фруктов и даже овощей. Есть стандартные ванильное, шоколадное, с крошкой, с чаем Эрл Грей. Дети оценят вкусы M&M’s, Kinder. Цена за шарик — три евро.

Буйабес, фритуре мисте и нисуаз

Никогда не заказывайте в Москве визитные карточки кухни Лазурного Берега: рыбацкий суп буйабес, незабываемое фритуре мисте и свежий салат нисуаз.

Меня всегда поражал размер порций в Европе. Но Средиземноморье побило все рекорды.

Такой салатник обычно съедает моя семья на ужин. На Ривьере ни одна порция не была съедена до конца: они стоят дорого, но у них и размер соответствующий.

О рецепте. Раньше думала, что салат с тунцом — один из моих любимых — испортить невозможно. Но московские рестораны уничтожили это заблуждение напрочь.

На Лазурном Берегу нисуаз — фирменная карточка ресторанов, что мне не повторить: изобилие зелени, свежие помидоры, потрясающий виноградный соус и, конечно, умопомрачительный тунец!

В порту Ниццы сейчас ремонт, и у ресторана Brasserie Du Vieux Port украден вид на набережную Кассини. Но кухня и вино в атмосфере колонн на мягких подушках и ротанговой мебели создают впечатление почти домашнего, но такого французского уюта. В любом из ресторанов в порту подают рыбу. Обязательно нужно попробовать фритуре мисте — это мелкие рыбёшки и разные морепродукты, зажаренные в масле. Как по мне, вкуснее всего хрустящие креветки. Но и кальмары, и кусочки осьминогов, и соус тар-тар — всё это хочется есть снова и снова.

Знаменитый буйабес — очень густой, терпкий и горячий рыбный суп. Согласно меню, в нём семь видов рыбы! Цвет и консистенция отдалённо напоминают соус от кильки в томате, но густой-густой, горячий и душистый. К сожалению, самое важное, что нужно знать об этом супе, — он не может быть дешёвым. Настоящий будет стоить около 40–50 евро — это из-за состава: много рыбы, в том числе и редкой, самая дорогая в мире приправа. В ресторане Brasserie Du Vieux Port можно найти компромисс — 20 евро, но дешевле не берите, это уже не то — проверяла. Надо сказать, здесь, несмотря на море, его продукты совсем не дешёвые и поесть устриц за три копейки, как, например, в Китае, увы, не выйдет.

В старых французских кулинарных книгах для рецепта буйабеса рекомендуется взять 40 видов рыбы, среди которых обязательны солнечник и морской чёрт. Важную роль в бульоне получают и специи с шафраном во главе.

Сказать, что это вкусно — ничего не сказать! Нравится даже детям, не привыкшим к кулинарному разнообразию. Подаётся он с подсушенным хлебом и пикантным соусом — чесночно-перечная смесь с шафраном на оливковом масле, протёртая до состояния горчицы. Бульон очень горячий и густой, поэтому, чтобы съесть его, нужно очень много времени. Нужно выбрать самые мягкие и удобные кресла и хорошую панораму.

Ешь, работай, люби

Есть места, где совершенно неважно, что есть. Неважно в какое время. А красиво и внутри и снаружи, а запах счастья и привкус моря делают момент незабываемым.

Чтобы найти ресторан Le Plongeoir, нужно пройти от аэропорта вдоль берега всю Ниццу. Но именно здесь лучше всего встречаться и прощаться с городом. Наслаждаться закатами и цветами моря, сошедшими с картин Моне.

А ещё обязательно побывайте в бухте Ангелов, чтобы выпить розового вина, съесть рыбы на берегу и понять, что жизнь прекрасна.