Американцы вновь готовят из Украины камикадзе

Политолог Дмитрий Родионов — о том, как кураторы из Вашингтона окончательно заводят в тупик ситуацию в Донбассе.

Сегодня в СМИ прозвучало заявление бывшего замначальника Генштаба ВСУ Игоря Романенко о том, что, дескать, американские советники рекомендуют Киеву отключить Донбасс от электро- и водоснабжения и вообще закрыть границу.

Для чего это американцам? Подобные меры ударят как раз по мирным гражданам, которых те хотят спровоцировать на восстание против народных республик. То есть американцы прямым текстом говорят, что готовы замучить население для того, чтобы спровоцировать смену власти. Очень по-демократически. Вполне в духе Запада.

Они, конечно, и раньше не брезговали подобными методами, но не так, чтобы заявлять об этом в открытую.

Для того чтобы понять, для чего им это нужно, попробуем оценить последствия такого шага.

Если кто забыл, напомним, что Киев неоднократно пытался задушить республики Донбасса "блокадой", сначала прекратив финансовое и социальное обслуживание граждан, проживающих на неподконтрольной ему территории, потом запретив провоз товаров, устраивая обстрелы и диверсии на социально значимых объектах. Однако всё это приводило к противоположному эффекту — республики всё больше отдалялись от Украины и сближались с Россией. Закрытие банков, в частности, привело к переходу на российскую валюту, а попытка полностью прекратить движение товаров через линию разграничения — к национализации ряда предприятий, практически полному вытеснению украинской продукции с прилавков Донбасса и замене их на российские. А ещё к тому, что Украина, которая раньше сама не знала, куда девать уголь, вдруг превратилась в его импортёра.

И, кстати, из тех же США — гораздо более дорогого угля. Прямая выгода Америке. Трамп же обещал загрузить заказами собственную промышленность? Он и тут последовательно выполняет свои обещания.

Кроме того, не всё так просто и с перекрытием электро- и водоснабжения, так как, во-первых, многие территории контролируемой ВСУ части Донбасса зависят от аналогичных поставок с территорий республик, во-вторых, многие города региона получают энергию из России.

Если перекрыть каналы, без воды окажется немалая часть подконтрольной Киеву территории Донбасса. То же с электричеством, ведь республики поставляют энергию за линию разграничения. Нужно оно Киеву? Думаю, нет. А вот американцам почему-то нужно.

Напомню, на прошлой неделе в Киев приезжал глава американского Госдепа Майк Помпео. На встрече со своим украинским коллегой он вновь и вновь заверял, что Вашингтон не бросит Украину, что приложит все усилия для борьбы с "российской агрессией".

Странно, если верить в то, что Америке всерьёз есть дело до территориальной целостности несчастной Украины. Нет ей никакого дела до неё.

Посему все разговоры американцев о том, что они хотят как можно скорее помочь завершить конфликт на Украине, — не более чем слова. На словах-то они хотят, а на деле делают всё, чтобы этого не произошло. Любыми способами.

Вот на прошлой неделе Помпео вновь вспоминал, что помочь в реализации Минских соглашений мог бы ввод миротворцев ООН. Разумеется, на их условиях — на всю территорию, включая границу с Россией. Зачем это повторять по сто раз, если республики ясно дали понять, что такого не будет? Ну а раз республики не хотят прогибаться, значит, нужно ещё больше — до предела обострить ситуацию.

Другой вопрос, насколько предложенное США реально её обострит? Конечно, к революции это точно не приведёт. Но вот проблем Донбассу, несомненно, добавит. И опять будет обратный эффект, как с санкциями, которые только сплачивают население. В итоге жители Донбасса (обеих частей, ведь пострадают все) возненавидят Украину ещё больше. А это эскалация. И это то, что нужно США.

А вот нужно ли это Украине? Хотя, если это и вправду советуют (или указывают) американские кураторы, вполне возможно, что Киев всё же решится. Ведь там не привыкли перечить Западу, даже если тот требует выстрелить себе в руку или ногу. А для США Украина — это "смертник". Так что остаётся ждать, когда Украина под чутким руководством Америки окончательно отрежет от себя Донбасс…