Учёные выяснили, в каких странах популярны теории заговора

Опрос показал, что меньше всего это интересует шведов (52%), а больше всего — венгров (85%).

Исследователи из Кембриджского университета и компании Yougov при поддержке фонда Leverhulme Trust выяснили, в какой стране наиболее популярны основные конспиративные теории. Об этом сообщает The Guardian.

В течение шести лет исследователи опрашивали жителей Франции, Германии, Великобритании, Венгрии, Италии, Польши, Португалии, Швеции и США.

Оказалось, что меньше всего теории заговора интересуют шведов (52%), а больше всего — венгров (85%).

В США конспиративные теории поддерживают больше половины населения (64%), а в Великобритании — 60 процентов. Во Франции же подобные идеи не дают покоя 76 процентам населения.

Профессор Джон Нотон, возглавляющий исследование, рассказал, что такое количество приверженцев теорий свидетельствует о том, что они существуют не просто так.

— Для обычных людей это попытка внести смысл в запутанный и сложный мир, который их окружает, — объяснил Нотон.