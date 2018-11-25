Вместо гамбургера с колой. Какой стритфуд можно попробовать в Таиланде

Фуд-блогер и предметный фотограф Анастасия Бердникова — о том, что "быстрого" можно попробовать в Таиланде.

Говорят, что Бангкок занимает первое место в мире по качеству уличной еды. Хотя с таким содержанием перца в продуктах, кажется, там умирают все возможные бактерии. Итак, что будем есть в жарком во всех смыслах Таиланде.

Отметим сразу, что тайский бат равен примерно двум российским рублям.

Сурими на палочке

Одно из самых распространенных блюд стритфуда — жаренные на палочках морепродукты: целые кальмары, крабы, креветки; шарики сурими — крабовое мясо или более привычные нам сосиски, картошка, но в любом случае с большим количеством перца и щедро приправленная карри.

Палочки можно купить за 15–40 бат. Блюда уличной кухни стоят около 20–40 бат. А это всего 40–80 рублей по современному курсу. Так что самое дорогое, за что придётся заплатить, — перелёт. А вот экономить на еде нет необходимости.

Тайский карри

Карри в Таиланде — одна из любимейших специй. Чаще всего на его основе с добавлением трав и специй готовят соус.

Покупаете вместе с варёным рисом, который продаётся на каждом шагу, — и получается один из самых распространенных вариантов фастфуда. Порция стоит около 5–7 бат.

Пад-тай

Вместо гамбургера на ходу можно съесть пад-тай. На огромной сковороде на улице вам поджарят лапшу, сложат её в коробочку, добавят овощи и приправят арахисом.

Такую лучше всего попробовать не в ресторане, а именно на улице, заказав порцию у макашниц — торговцев уличной едой с тележки. Порция пад-тай будет стоить 60–75 бат.

Тараканов не хотите ли?

В Бангкоке искать жареных тараканов не придётся — фишка местной кухни продаётся на каждом углу. Сверчки в шоколаде, в порции будет около 20 штук, также продаются везде.

Готовили их долго: сначала замораживали, потом жарили, потом поливали растопленным шоколадом. Легкоусвояемый белок обойдётся вам в 10 бат за порцию.

Жареные бамбуковые черви

Это не просто диковинка для туристов, но и классический вариант перекуса местных жителей. Такую еду приравнивают к попкорну или чипсам.

И можете не париться, всех этих ползающих не собрали в ближайших кустах — производство насекомых в Таиланде уже давно дошло до уровня целых ферм. В разных соусах-специях могут стоить около 20 бат.

Шашлык из личинок жука-усача

Мерзкие, толстые, ужасные личинки, насаженные на шпажку, не уступающие по размеру люля-кебабу. В Таиланде так выглядит одно из самых экзотичных блюд.

Блюдо за 10–15 бат едят все, начиная с туристов, кусающих эту гадость на спор или на камеру, заканчивая местными жителями.

Котлеты из земляных червей

Если очень хочется похвастаться перед друзьями, что ели нечто особенно экзотическое, начать можно с котлет из земляных червей. Во всяком случае они выглядят как привычная нам еда. Да и готовили их почти как обычные котлеты — с яйцом, панировочными сухарями, обжаривая с двух сторон.

Единственное: вместо фарша отварили червей и взбили их в блендере. 20–40 бат за порцию.

Пицца по-тайски

Что общего у классического итальянского блюда с тайским вариантом? Там есть тесто, помидоры, лук и даже сыр. Но вот в качестве основного ингредиента — личинки жука-носорога. Приятного вам аппетита за 50–70 бат.

Скорпионы по дороге на пляж

Если вам не хватило экзотики с тараканами и личинками, то можно попробовать скорпиона. На что похож скорпион по вкусу? На курицу. Порция экзотики стоит около 100 тайских бат. Купить можно на многочисленных уличных фуд-кортах или у макашниц.