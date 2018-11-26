Керченская одиссея: Порошенко начал войну за выживание

Политолог Дмитрий Родионов — о том, зачем на самом деле президент Украины хочет объявить военное положение и при чём тут США.

Вчерашние попытки ВМСУ спровоцировать Россию на жёсткие, хоть и корректные действия, достигли своей цели. Итак, Украина вводит военное положение. Сегодня в 17:00 депутаты Верховной рады должны утвердить это решение, и вряд ли стоит сомневаться в том, что утвердят.

Впрочем, как уже заявил Порошенко, "введение военного положения не означает объявление войны". Простите, а зачем его тогда вводить?

Начать всерьёз воевать с Россией — для Киева это чревато тем, что через три дня российские танки будут в Киеве, а через пять дней — во Львове. Совсем другое дело играть в виртуальную "войну", в которой есть "агрессия", "оккупация", нет только непосредственно боевых действий.

Россия всё это время реагировала крайне сдержанно. И это не только опасение из-за новых санкций и т.п. России не нужна война. Тем более война с братским народом, который был бы в неё неизбежно втянут. Тем более что вступление России в реальную войну — это именно то, чего так хотели бы американцы, ну, заодно и их киевские марионетки — для последних это едва ли не единственный способ удержаться у власти. Во всяком случае, на той территории, которая у них останется в случае войны с Россией.

Порошенко в политическом плане — труп. Удержаться у власти законным путём он не сможет — все опросы показывают, что в случае проведения честных выборов он проигрывает любому оппоненту, даже Ляшко.

А проиграть выборы — это конец. Не только в переносном смысле. Порошенко слишком много знает и слишком за многое несёт ответственность. Просто уйти на покой с награбленным ему не дадут. Судьба бывшего премьера Павла Лазаренко наглядно демонстрирует, что даже паспорт другого — нейтрального — государства не спасёт. И хорошо ещё, если повезёт просто ноги унести с Украины и спастись в относительно безопасной и уютной американской тюрьме.

Так что для Порошенко единственный реальный выход — это военное положение. Через 60 дней — это февраль уже. А в конце марта — президентские выборы. Можно будет ещё продлить — тогда выборов и вовсе не будет. Главное — потянуть время, а там — разберёмся. Порошенко никогда не имеет долгосрочных планов действий. Вообще, вся украинская политика после Майдана — сплошная спонтанная игра на грани фола.

Хотя, надо отметить, — предсказуемая. Вариант отмены или переноса выборов предсказывался уже давно. Всё так и выходит.

Другой вопрос — а что дальше? Ну, потянет он время, что-то изменится? Народ станет больше любить Порошенко?

Конечно, не станет, хотя определёнными симпатиями среди национально озабоченных граждан он, конечно, заручится. Но это не главное.

Главное — это поддержка Вашингтона, который, по сути, является модератором выборов, да и всей украинской политики.

Да, со времён Обамы, когда вице-президент США общался с Порошенко чаще, чем с женой, а американский посол фактически осуществлял всю кадровую политику, много изменилось. Для Трампа Украина не имеет такого значения, и американцы гораздо меньше вовлечены во внутриукраинские "разборки". Однако это не означает, что Вашингтон готов настолько сильно ослабить контроль и пустить там всё на самотёк.

Нет, США продолжают контролировать процессы. И никакой смены власти без их ведома там произойти не может. А вот с их ведома и при их поддержке — вполне. И сигналы для Порошенко неутешительны — от него устали. Его готовы сменить. Конечно, коней на переправе не меняют, но Порошенко уж больно загнанный конь.

И тут он идёт ва-банк. Ребята, вы же хотели войны с Россией! Пожалуйста! Нет, ну, не реальной войны, конечно. Но повод для международного осуждения "российской агрессии" есть! И для новых санкций! Только разрешите сдвинуть выборы, а там, глядишь, я ещё на что сгожусь.

Вот по такой логике рассуждает Порошенко. Впрочем, как уже говорилось, у него просто нет другого пути. Альтернатива — позорное поражение на выборах, и не факт, что ему повезёт, как тому же Саакашвили, по-быстрому улететь из страны, в которой он за четыре года настроил против себя решительно всех.