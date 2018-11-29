Возвращение Саакашвили в Грузию откладывается. Надолго ли?

Политолог Дмитрий Родионов — о прошедших президентских выборах и их победительнице.

На прошедших вчера выборах президента Грузии победила независимый кандидат, поддержанная партией власти — Саломе Зурабишвили.

Первая женщина-президент Грузии. И впервые в стране выборы прошли в два тура. Причем, в первом туре отрыв Зурабишвили от своего основного конкурента Григола Вашадзе был минимален — 38,64 % против 37,74. А во втором туре у Зурабишвили было уже 59,52% против 40,48 у Вашадзе.

Что же произошло вчера? Партии власти — "Грузинской мечте" удалось сотворить чудо?

Да, именно так. И это не фигура речи. Если в первом туре преимущество Зурабишвили было чисто символическим, то во втором существовала серьезная опасность того, что Вашадзе вырвется вперед. Такие результаты показывали опросы: у Вашадзе 37 процентов, у Зурабишвили — 35.

Возможно, не все российские читатели понимают, но Грузия реально вчера прошла по краю пропасти. Страна была на волосок от возвращения Саакашвили. Кандидат-оппозиционер Вашадзе заявлял прямым текстом, что едва ли не первым делом после инаугурации он помилует преследуемого на родине грузинско-украинского политика и вернет ему гражданство.

Конечно, Вашадзе — это не Саакашвили. Но кто-то сомневается, что при нем Саакашвили стал бы как-минимум, "серым кардиналом" грузинской политики, каким последние годы являлся основатель "Грузинской мечты" Бидзина Иванишвили?

Конечно, президент в Грузии теперь не имеет таких полномочий, как при Саакашвили. Грузия давно парламентская республика, а нынешние выборы общенародным голосованием и вовсе были последние. Но победа оппозиционера на выборах президента могла бы стать началом конца "Грузинской мечты". Следующим этапом могла бы стать победа оппозиции на парламентских выборах, которые состоятся уже через два года. А пост президента мог бы стать для нее мощным инструментом воздействия на избирателей.

Поэтому вчерашнее голосование было судьбоносным для Грузии. Большинство, проголосовавшее за Зурабишвили, которая в грузинской политике не совсем "своя" (около 30 лет работала в МИД Франции, в представительствах ООН, ОБСЕ и НАТО, до недавнего времени имела французское гражданство) голосовали не за нее, а против Саакашвили в лице Вашадзе. Голосовали против возврата в прошлое. Пройдя над краем пропасти, Грузия все же сумела в последний момент прийти в себя и не допустить реванша прежнего режима.

Характерно, что не обошлись эти выборы и без антироссийской риторики. В Грузии после 2008-го года (да, в общем, и до этого) принято обвинять оппонента в том, что он "агент Путина". Вот так посмотришь на избирательную кампанию — батюшки, а там все "агенты Путина", все без исключения. Но особенно любят клеймить своих оппонентов "агентами" сторонники Саакашвили. По их мнению, "Грузинская мечта" является скрытой пророссийской силой, а все ее ставленники — "агенты" на зарплате из Кремля.

Конкретно Зурабишвили ставили в вину ее высказывания о войне 08.08.08., которую, по ее мнению, начал Саакашвили.

В общем, ничего "пророссийского" она не сказала, только повторила позицию Евросоюза, в котором жила и работала, Евросоюза, в который, кстати, Грузия давно и безуспешно стремится. Но сторонникам Саакашвили этого более, чем достаточно, для обвинения в "пророссийскости".

Кстати, оппозиционера Вашадзе также легко обвинить в том, что он "агент", хотя бы потому, что до 2004-го года он жил в России, делая там дипломатическую карьеру еще со времен СССР и, разумеется, был ее гражданином.

Впрочем, сторонников оппозиции этот факт как-то мало интересовал. Опять же, они голосовали не за Вашадзе, а против "Грузинской мечты". За Саакашвили.

"Мы, грузинские республиканцы, не фанаты Михаила Саакашвили и были против него, но сейчас пришло время, когда мы поняли, что олигарха (Иванишвили) можно победить только вместе с Саакашвили. Только у него и его партии есть силы для этого", — заявил основатель Республиканской партии Грузии Леван Бердзенишвили.

Наверное, это большая проблема грузинской политики, что каждая новая власть приходит на волне крайнего недовольства прежней, но в итоге компрометирует себя. Конечно, "Грузинская мечта" скомпрометировала себя не настолько, чтобы потерять власть. Но подошла близко. Настолько близко, что многие предпочли бы возвращение прежнего режима, память о недостатках которого еще жива в грузинском обществе.

Партия власти, как у нас говорят в таких случаях", попросту "забронзовела". И не заметила, что стремительно теряет доверие. А может, думали, что страх перед возвращением Саакашвили настолько еще силен у населения, что оно будет всегда за них голосовать, лишь бы не вернулся Мишико. К первому туру власть явно подошла расслабленно.

Его результаты стали ледяным душем. Символический, менее, чем в процент, отрыв Зурабишвили означал, что что оппозиция готова дать настоящий бой, чтобы поменять расклад в свою пользу, и много для этого не надо.

Оппозиция, действительно, сумела мобилизовать своих сторонников. На принадлежащих ей каналах ("Рустави-2") с утра до вечера перемывали кости власти, связывая с ее неэффективностью любой резонансный инцидент, проводились антикоррупционные расследования против чиновников и депутатов от правящей партии, подсчитывалось их имущество.

В то время, как партия власти не делала практически ничего. После оглашения результатов первого тура пришел ее черед мобилизовать не только своих сторонников, но и всех противников Саакашвили.

На самом деле, мобилизация электората — великая вещь. Нередко случается так, что сторонники власти, являясь хоть и большинством, но пассивным большинством, тупо не идут на выборы, будучи уверенными в победе власти и без их голосов. В то время, как сторонники оппозиции приходят практически все — в итоге активное меньшинство навязывает свой выбор пассивному большинству. Это чуть не произошло в Грузии. Проблема в том, что статус меньшинства у противников власти весьма условный, общество поляризовано, что и показал итог первого тура.

Надо сказать, что выводы властью были сделаны абсолютно правильные, и машина пропаганды с первого же дня подготовки ко второму туру заработала на полную, как говорится. Принадлежащие ей каналы ("Имеди") так же с утра до вечера крутили кадры разгонов митингов времен Саакашвили, интервью с пострадавшими, политзаключенными, кадры, как силовики врываются в студию того же "Имеди" 7 ноября 2007-го, прямо во время прямого эфира. Ни в коем случае не голосовать за прошлое призывал сам Бидзина Иванишвили.

Сыграло определенную роль и то, что второй тур проходил в рабочий день, что затруднило голосование для граждан за границей — там Вашадзе в первом туре серьезно обходил Зурабишвили (контингент в Афганистане почти поголовно голосовал против Зурабишвили после ее высказываний о "пятидневной войне". Кто-то назовет это "хитростью", возможно, даже "нечестностью", но объективно справедливо, когда президента выбирают все же граждане, которым с этим президентом жить, а не эмигранты и командированные. К тому же, в борьбе за недопущение к власти Саакашвили все средства хороши.

И все же "Грузинской мечте" удалось сотворить чудо. Хотя, на самом деле, не ей удалось. Просто большинство испугалось возврата в прошлое. И не поленилось прийти в рабочий день на избирательные участки. Оппозиция напрягла все свои силы, сыграла на грани своих возможностей, но их оказалось недостаточно для победы.

Пока недостаточно.

20 процентов отрыва кандидата власти от оппозиции — это серьезно, но и процент сторонников оппозиции серьезен. Повторю, это люди, которые готовы на все, ради отстранения от власти "Грузинской мечты". Даже на Саакашвили.

Это значит, что пора что-то менять. Конечно, партия власти сделала выводы из первого тура, что позволило ей победить во втором, но как бы эти выводы не оказались временными. Страх перед Саакашвили не может вечно работать. Он будет работать все меньше и меньше. А уже через два года парламентские выборы. И партии власти необходимо предложить что-то более серьезное. Нужны реальные достижения.

Сегодня Саакашвили из-за границы призывает своих сторонников не признавать итоги и начинать акции неповиновения, рассчитывая повторить "революцию роз". Вашадзе этот призыв не поддержал, видимо, понимая, что сейчас это не сработает, что их время еще не пришло. Но оно обязательно придет, если ничего не будет меняться. И к власти придет Саакашвили, пусть даже под другой фамилией.

Тем более, что такой вариант был бы выгоден Вашингтону, который давно сделал Грузию сферой своего влияния. Просто пока не дошли руки, да и возвращать в президентское кресло полностью обанкротившегося Саакашвили было бы глупо. Но если Тбилиси попытается сделать какие-то шаги в сторону Москвы (рано или поздно их придется начать делать, выход из дипломатического тупика был бы серьезной историей успеха для любой грузинской власти), то можно ждать новой "цветной революции". В любом случае на парламентских выборах сторонники Саакашвили попытаются взять реванш, и можно не сомневаться, что Штаты их поддержат, какими бы методами они не действовали.