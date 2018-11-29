Украинское зазеркалье или приключения Порошенко в одной удивительной стране

Политолог Алексей Мухин — об ограничении прав российских граждан украинской стороной.

Президент удивительной во всех смыслах страны Пётр Порошенко анонсировал ограничение прав россиян при пересечении украинской границы.

В общем-то, это ограничение уже начало действовать в отношении по крайней мере семидесяти с лишним граждан РФ, попытавшихся въехать на Украину сразу после инцидента в Чёрном море, связанного с грубым и преднамеренным вторжением катеров ВМС Украины в территориальные воды России. Отмечу, что с понедельника пограничники Незалежной не пропустили более 70 россиян, которые пытались попасть на Украину через аэропорты страны.

Кроме того, Порошенко заявил, что для российских граждан введут ограничения на снятие депозитов, операций по обмену валют, поездок за границу.

Видимо, это было сделано с целью "усилить эффект" от провокации, которая случилась "на воде". Добавить, так сказать, причин для российской стороны отреагировать по возможности более резко. Это, как оказалось позже, было просто необходимо Порошенко, чтобы обеспечить себе максимально благоприятный режим принятия Верховной радой его инициативы по введению "военного положения". Не удалось. Но "градус повышать" Порошенко всё-таки надо (простите за каламбур — он невольный), поэтому и родилась идея об ограничении прав россиян.

При этом мера не имеет "обратной силы", так сказать, дескать, по версии местоблюстителя поста украинского президента, "граждане Украины ограничены в своих правах не будут", если, как он уточнил, "не произойдёт открытого вторжения российских войск" (и перешёл на немецкий — шутка!).

Понятно, что на эту тему действительно можно долго шутить, тем более что поводы для этого Порошенко даёт сам, а за ним — только записывай. Однако если обратить внимание на суть проблемы с фактическим закрытием границы для россиян с украинской стороны, речь идёт (и это уже серьёзно) о нарушении международного права.

Логически Порошенко подводит обоснования под официальное объявление войны России. Сразу же возникает вопрос об адекватности этого политического деятеля и, соответственно, его физической возможности занимать государственные посты (по медицинским, так сказать, показателям).

Вспоминается Михаил Саакашвили и его знаменитый жёваный галстук после серии агрессивных выпадов в адрес своих политических оппонентов, закончившихся расстрелом российских миротворцев в Южной Осетии, пятидневной войной и потерей территорий.

Помнится, Саакашвили никак не ответил за свою агрессию, более того, он был милостиво принят в США и в дальнейшем даже занимал руководящие посты на той же Украине, как я упоминал, в этой удивительной стране. Не понесли никакого наказания и покровители Саакашвили в ЕС, хотя и оказалось, что это именно он проявил агрессию. Извинений перед Россией за лживые обвинения тоже не прозвучало.

"Никогда такого не было, и вот опять..." — этот афоризм ныне покойного посла России на Украине Виктора Черномырдина необходимо переосмысливать вновь и вновь.

А Порошенко сегодня начинает вести себя модельно — так же, как вёл себя и Саакашвили в августе 2008 года. Действия Порошенко напоминают проявления украинского нацизма, в чём он и раньше был замечен. Помните шеврон "циничный бандера" на его рукаве?

Получается, что Порошенко начал делить людей на два сорта: с правами и без прав, а это, как известно, прямая дорога в Нюрнберг.