Глава МИД Испании подверг сомнению решение Трампа о выводе войск из САР

Глава МИД Испании Жозеп Боррель подверг сомнению решение американского лидера Дональда Трампа вывести войска США из Сирии.

По мнению Борреля, решение главы Белого дома является "неожиданным", оно "вызывает ряд вопросов и создаёт неопределённость".

— С одной стороны, до полного поражения джихадистов на сирийской территории ещё далеко, следовательно, появляются серьёзные сомнения относительно дальнейшей судьбы коалиции по борьбе с ИГИЛ*. С другой стороны, новая ситуация может препятствовать процессу, реализуемому ООН, — заявил министр иностранных дел в "Твиттере".

При этом Боррель добавил, что "информации о точном количестве контингента России и Ирана в стране не имеется", что "влечёт за собой геостратегические последствия".

Напомним, 19 декабря Трамп приказал вывести американские войска из Сирии в связи с "победой США над террористами".

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.