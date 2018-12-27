Как Порошенко занял "серую зону". Киев признаётся в нарушении Минских соглашений

Юрий Бирюков, советник президента Украины Петра Порошенко, заявил, что Вооружённые силы Украины заняли почти всю "серую зону" в Донбассе. Правда, в Донбассе об этом не знают.

В ДНР не заметили

К заявлению советника украинского президента Порошенко о "занятой "серой зоне" в ДНР отнеслись, мягко говоря, с удивлением. В последние несколько дней обстановка на линии соприкосновения наоборот стала спокойней, не считая привычных случаев нарушения режима прекращения огня украинскими военными. Например, за последние сутки республика подверглась 17 обстрелам, в ходе которых было выпущено 128 снарядов и мин. Об этом заявил руководитель представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.

В самом Донецке удары наносились только по району аэропорта и посёлку Спартак на северной окраине. Украинская артиллерия обрабатывала Горловку и её посёлки — шахты имени Гагарина и Зайцево, Ясиноватую и прилегающее к ней село Крутая Балка, сёла Коминтерново, Ленинское и Саханка на юге ДНР.

— Скорее всего, это усиление предвыборной кампании Порошенко. Здесь чистая политика, ничего больше, — прокомментировал Лайфу заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

По словам Басурина, никакого продвижения за последнее время ни на одном из участков фронта не было. Кроме того, подчеркнул он, делая подобные утверждения, украинские политики и чиновники плохо, по всей видимости, осознают, что они фактически открыто признаются в нарушении Минских договорённостей, в соответствии с которыми все подразделения как с одной, так и с другой стороны должны оставаться на позициях, зафиксированных в соглашении.

Донбасс сегодня

Город засыпало снегом, его жители готовятся к встрече Нового года, закупая продукты для праздничного стола. Уходящий 2018-й был для республики трагичным. Граждане ДНР похоронили главу республики Александра Захарченко, погибшего в результате теракта, и выбрали нового руководителя, которым стал Денис Пушилин. Орудия всё это время не умолкали, а люди продолжали гибнуть.

5 лет непрекращающейся войны. Усталость и раздражение — это главные чувства, с которыми население заканчивает этот год. Больше всего людей удручает отсутствие внятной перспективы.

Что ждёт республику

Самый главный вопрос, которым задаются люди — не загонят ли республику обратно на Украину, — вне малейшего сомнения решён окончательно и бесповоротно. О своей поддержке жителям Донбасса недавно заявил на своей прямой линии президент России Владимир Путин.

— Мы действительно оказываем гуманитарную и другую помощь и поддержку людям, которые проживают на этой территории, но только для того, чтобы их окончательно там не раздавили, и не съели, и не порвали, и будем это делать дальше, — сказал президент РФ.

А ещё раньше он прямо заявил, что для украинской государственности могут быть тяжёлые последствия в случае наступления на ДНР и ЛНР. Это было за несколько дней до начала чемпионата мира по футболу — 2018.

Политические перемены

После гибели главы республики в архитектуре государственности ДНР стали происходить кардинальные изменения, которые знаменуют собой полный отказ от элементов атаманщины, осложнявших жизнь граждан. Были ликвидированы все воинские подразделения, созданные отдельными министерствами и подчинявшиеся непосредственно главе. Часть из них оказалась в составе Армейского корпуса, часть вошла в Народную милицию, некоторые и вовсе распустили.

Самым масштабным решением новоизбранного главы в момент, когда он ещё являлся исполняющим обязанности, стала кардинальная реформа Министерства доходов и сборов, то есть налогового органа.

— Налоговое ведомство в предыдущие годы помимо своих прямых фискальных функций занималось ещё и хозяйственной, и другой непрофильной для него деятельностью, не обладая необходимым опытом и ресурсами, — заявил Денис Пушилин в комментарии Лайфу. —У министерства имелись своя тюрьма и силовые структуры, которые использовались ведомством не только для сбора налогов, но и для обеспечения республики необходимыми средствами при помощи больших штрафов, которыми облагался бизнес.

Сейчас Миндоходов избавляется от непрофильных активов, закрывая управлявшие ими госпредприятия.

Новый министр ДНР Евгений Лавренов заявил Лайфу, что никакой хозяйственной деятельностью чиновники министерства заниматься больше не будут.

— У них останется единственная обязанность, возложенная на них законом, — сбор налогов. Подвергнется серьёзному изменению и система начисления штрафов. По начисленным штрафам глава собирается объявить масштабную амнистию в начале следующего года.

Пушилин, с которым я встречался уже несколько раз, говорил мне, что он видит свою задачу в обустройстве гражданской сферы, улучшении условий жизни граждан, а военное строительство должно входить в компетенцию специалистов. Создание комфортных условий для бизнеса и привлечение инвестиций могут, по словам нового главы республики, стать одним из самых эффективных способов борьбы с бедностью. Вся система государственного механизма пришла в движение, и появились надежды на то, что в следующем году удастся вырулить на какую-то более прямую дорогу.

Новые руководители обещают в следующем году принять ряд важных решений. К ним относится ввод системы цифрового подсчёта эффективности действий чиновников, снятие мелочного контроля за СМИ, передача огромного объёма национализированной собственности бывшим владельцам и муниципальным органам власти. Если все эти обещания будут выполнены, то, может быть, у людей появится возможность хоть немного перевести дух.