Поставтокефалия и война с Донбассом. Порошенко готовится к выборам

С 10 января ситуация на линии соприкосновения Украины и самопровозглашённых республик обострилась: несмотря на перемирие, "войска Украины используют тяжёлое вооружение, ведут миномётный огонь, готовят диверсионные группы". Жители ДНР и ЛНР рассказали Лайфу о переброске украинской военной техники к границам республик.

Между непризнанными республиками Донбасса и Киевом продолжается рождественское перемирие. Однако, по сведениям властей ЛНР, Украина тайком подтягивает к линии разделения артиллерию и спецназ. Столкновения могут возобновиться уже на наступающей неделе, когда в активную стадию войдёт кампания по выборам президента Украины. Непопулярному главе государства Петру Порошенко нужны успехи в Донбассе, чтобы сохранить за собой власть.

Киев что-то задумал

Официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко ещё 8 января перечислил, какие именно вооружения Киев размещает поблизости от серой зоны — нейтральной полосы, разделяющей участников конфликта: "в населённый пункт Райгородка зашли колонна гусеничной техники и автомобили, гружённые боеприпасами; в районе Макарово противник разместил две самоходные артиллерийские установки и танк. В населённом пункте Луганское выявлена огневая позиция самоходной артиллерийской установки "Гвоздика". По его словам, Украина готовит провокации. С этой целью Киев направил в Донбасс специальное подразделение, переданное в распоряжение полковника Владимира Шведюка, командующего 59-й отдельной мотопехотной бригадой.

Собственные источники Лайфа подтверждают информацию о том, что на границе между непризнанными республиками обстановка снова начала накаляться. "По сообщению знакомых мне бойцов с разных участков границы, наблюдается нехорошее оживление. Обстреливают всё чаще, и видно, что техника постепенно накапливается, поэтому участились вылазки сапёров и разведгрупп", — рассказал Лайфу житель Донецка Евгений Голышкин.

Странная война в Донбассе

Наращивая своё присутствие на границе с ДНР и ЛНР, Украина стремится закрепиться в зоне размежевания — узкой полосе, хорошо обстреливаемой с каждой из сторон. Ещё в 2017 году украинские военные взяли под контроль её часть — сёла Гладосово и Травневое под Горловкой, — хотя со временем и были выбиты оттуда. В 2018-м ползучее наступление продолжилось. В июле украинские войска вошли в посёлок Золотое-4, в октябре — захватили Викторовку, а в ноябре рапортовали о возвращении в состав Украины населённого пункта Рассадки. Столкновений при этом не было: ополченцы не обороняли нейтральные сёла, никогда и не находившиеся полностью под их контролем.

Однако Украина может покуситься и на нечто большее. 28 декабря в ЛНР продемонстрировали карты, принадлежавшие офицерам 14-й отдельной механизированной бригады Вооружённых сил Украины. Согласно документам, Киев планировал захватить участок автотрассы между Попасной и Первомайском и затем совершить обход группировки войск ЛНР. Наступление планировалось на ближайшее будущее.

26 декабря советник Петра Порошенко Юрий Бирюков выдал амбиции Киева, заявив, что Украина уже установила контроль над большей частью серой зоны. В ДНР и ЛНР эту информацию опровергают. Однако очевидно, что "присоединение" нейтральных сёл в администрации Порошенко считают успехом. На руку Киеву играет то, что в Минских соглашениях понятие серая зона не прописано. Фактически это означает, что Украина может нарушать сложившийся статус-кво, а её президент — набирать политические очки, официально не выходя за рамки закона.

"Спасти" рядового Порошенко

В ДНР и ЛНР указывают ещё на одну причину, почему Порошенко выгодно возобновление боевых действий. В ноябре 2018 года после инцидента в Керченском проливе Киев ввёл военное положение в десяти областях Украины. Особый режим управления регионами давал центру дополнительные рычаги воздействия на местные власти, прессу и силовые структуры. Их помощь необходима Порошенко, чтобы нечестными средствами добиться успеха на президентских выборах 31 марта.

Однако в конце декабря особый режим не стали продлевать — сказалось давление оппозиции. Порошенко подозревают в желании провести провокацию, которая позволила бы снова прибегнуть к чрезвычайным мерам. Донбасский фронт подходит для этой цели лучше всего.

В декабре разведке ДНР стало известно о прибытии на железнодорожную станцию в городе Красногоровке цистерн с отравляющими веществами. Сразу возникло подозрение, что химикаты используют для провокации, ответственность за которую возложат на Россию. Тогда же замглавы управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил в интервью российским СМИ, что ожидает от Украины "абсолютно любых" подстрекательских действий, но в особенности таких, в которых будут задействованы боевые отравляющие вещества.

2 января 2019 года Андрей Марочко предупредил о возможности провокаций на линии фронта в Донбассе. По мнению военного, в планах Петра Порошенко вернуть военное положение и даже вообще перенести президентские выборы из страха, что выиграть их у него не остаётся шансов.

В Донбассе ко всему готовы

Несмотря на наличие у Порошенко мотива, не все в Донбассе уверены, что Украине удастся навязать региону крупномасштабную конфронтацию в ближайшие месяцы. Бывший депутат Одесского горсовета, живущий в ДНР, Алексей Албу рассказал Лайфу, что, невзирая на продвижение войск Киева в серой зоне, положение на фронте в основном остаётся прежним, пока "позиции войск не меняются, хотя при этом продолжаются перестрелки и работают разведгруппы с обеих сторон".

О затишье в первые дни года Лайфу рассказал участник боевых действий Айо Бенесс. В конце декабря 2018 года ополченец придерживался мнения, что Киев готовит крупную провокацию с использованием химического оружия. "Спецслужбы Украины планируют провести диверсию на экологически опасных предприятиях (использующих хлор, аммиак и так далее) вблизи передовой либо рассеять отравляющее вещество, возложив ответственность на ДНР", — заявил он тогда Лайфу.

Сейчас Бенесс считает такое развитие событий менее вероятным из-за того, что информация просочилась в прессу. "Уверен, именно поэтому 27 декабря в ходе скайп-конференции и было заключено праздничное перемирие между нами и Киевом. И Новый год прошёл практически без обстрелов. Однако с 10 января ситуация вновь серьёзно обострилась. Войска Украины используют тяжёлое вооружение, ведут миномётный огонь, готовят диверсионные группы. И это несмотря на перемирие. Возможно, они вообще готовятся выйти из него — праздники-то закончились", — резюмирует Бенесс.