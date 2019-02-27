Как конфликт между Индией и Пакистаном может сорвать планы России

Военный эксперт Алексей Леонков — о том, чем грозит России обострение на границе Индии и Пакистана и при чём тут "Новый шёлковый путь".

В ночь на 26 февраля авиация Индии нанесла удары по крупнейшему лагерю пакистанских боевиков из террористической группировки "Джаиш-е-Мухаммад" в районе города Балакот на территории Пакистана. В ответ пакистанские военные сбили два индийских военных самолёта, нарушивших воздушное пространство страны в спорном регионе Кашмир, сообщают СМИ.

Это является продолжением давнишнего конфликта, когда в результате теракта на территории Индии погибли индийские военнослужащие. И Индия ответила ударом. Теперь инициативу перехватил Пакистан. Боюсь, если со стороны ООН и других стран не будет предпринято попыток урегулирования, конфликт может перейти в горячую фазу.

Есть предположение, что произошедшее в этих странах, скорее всего, не обошлось без участия США, потому что сейчас в Пакистане находится некое количество боевиков известной организации ИГИЛ (организация, запрещённая в РФ), которая копит силы и готовится начать экспансию в Центральную Индию. Так уже было в районе Ирака и Сирии, когда туда заходили американцы.

Пакистан и Индия — члены БРИКС и ШОС, через территорию последней проходит "Новый шёлковый путь", в котором заинтересованы Россия и Китай, а противниками являются США. Переброска ИГИЛ в Пакистан накаляет ситуацию и грозит "поджечь" Среднюю Азию.

Почему я полагаю, что в конфликте Индии и Пакистана не обошлось без США? Поясню, в Пакистане очень много техники, которую они закупали у этой страны. Связи с военно-промышленным комплексом Америки у них всё ещё сохранились. К тому же через территорию Пакистана идёт основная логистическая линия, по которой американцы снабжают свою группировку в Афганистане, там налаженный трафик.

Ещё один важный момент — Пакистан сейчас находится в очень стеснённых обстоятельствах, потому что зажат между Ираном и Индией. А эти страны активно налаживают сотрудничество. Пакистан, что называется, "отодвигается" в сторону. И чтобы окончательно не раздавить свою экономику, полагаю, что Пакистан, вероятно, согласился на ряд выгодных предложений со стороны США. Их реализацию мы сейчас и наблюдаем.

Пакистану это невыгодно никоим образом. Ведь если оценивать количественный и качественный состав вооруженных сил, то Пакистан примерно в два раза по военной технике и по числу военнослужащих уступает Индии. Кроме того, у Индии очень много современных средств вооружения, государство наращивает свою мощь и наполняет свои вооружённые силы современными образцами техники. В то время как у Пакистана средства вооружения из прошлого века.

Бюджет Индии выглядит гораздо значительнее, чем бюджет Пакистана. А если говорить про военно-промышленный комплекс, то там тоже разница очень существенная. Индия производит много техники и вооружения, в том числе совместно с Россией. Если сравнивать бронетехнику, то у Индии есть современные танки Т-90, в авиации есть самолёты Су-30 МКИ. А в ракетной технике у Индии есть крылатые ракеты "БраМос", а также баллистические ракеты средней дальности.

Единственное сходство Индии с Пакистаном — у обоих есть ядерное оружие. Это, кстати, является самым опасным фактором. Важно, чтобы горячая фаза конфликта между этими странами не перешла в сверхгорячую, когда может произойти ядерный удар.

Вот тут свою скрипку и сыграют США. Ведь, как известно, они собираются оснащать ядерными боеголовками малой мощности крылатые ракеты морского базирования. Можно предположить, что США спровоцируют применение ядерного оружия. Например, случайно крылатая ракета залетит на территорию Индии, там произойдёт разрушающее воздействие.

Если противостояние этих стран обострится ещё сильнее, то прилёт такого боеприпаса может спровоцировать применение ядерного оружия. И это — главная опасность конфликта.

Скорее всего в конфликт Индии и Пакистана будет втянут Афганистан, который является одной из ключевых точек, через которую, как предполагается, пройдёт так называемая южная ветка глобального экономического проекта — "Новый шёлковый путь", связывающий Россию, Китай и Иран. А США как раз пытаются этому проекту помешать.

Напомню, Китай — один из основных потребителей нефти и газа, которые идут из Ирана. Если конфликт будет обостряться, под угрозой могут оказаться экономические связи с Россией. Рисков очень много.

Удастся ли затушить этот конфликт, пока он не стал более крупным, — ключевой вопрос. Думаю, сейчас на его решение будут работать и представители ООН, и наши дипломаты. Если удастся его погасить — хорошо. Если нет — итог может быть трагичным, повлечь гибель людей.