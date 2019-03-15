Поколение Брейвика. Почему в Новой Зеландии появились банды нацистов

Лайф выяснил, что по всей стране действуют уличные группировки, которые ненавидят мигрантов и пользуются атрибутикой СС.

В ночь с четверга на пятницу, 15 марта, в мечетях новозеландского города Крайстчерч произошёл кровавый теракт. Четверо стрелков расстреляли прихожан, 49 человек погибли, 20 — находятся в больницах. Один из нападавших — 28-летний Брентон Таррант — вёл трансляцию массового убийства в прямом эфире в "Фейсбуке". Перед атакой он рассказал, что на убийство его вдохновил Андерс Брейвик — норвежский националист, организовавший теракт в центре Осло в 2011 году, в результате которого погибли 77 человек и 150 человек получили ранения.

По словам профессора Университета Кентербери, Новая Зеландия, Грега Саймонса, который ранее проживал в этом городе, по всей стране действуют уличные группировки нацистского толка.

— Нацистские банды есть во всех городах Новой Зеландии. В Крайстчерче их много. Они объединяются в группировки по 5–10 человек и устраивают беспорядки, их возмущает присутствие мигрантов в нашей стране, — рассказал Лайфу профессор Саймонс.

По его словам, "нацисты в Крайстчерче собирают символику СС, развешивают на своих домах фашистские флаги со свастикой". А члены нацистских группировок состоят на учёте в местной полиции. Официально о развитии нацистской сети в Новой Зеландии информации нет, банды действуют разрозненно, "но обладают полной информацией о жизни и деятельности единомышленников".

Крайстчерч дословно переводится как "Церковь Христова", город расположен на южном острове Новой Зеландии. Население составляет 340 тысяч человек. 75% жителей — белые.

— Мусульмане — небольшая часть населения южного острова. Большинство жителей Крайстчерча исповедуют христианство. Религиозный вопрос в Новой Зеландии не стоит остро и не является проблемой. Но эта страна является периферией западного мира, жители здесь причисляют себя к англосаксам. Их самосознание и взгляды на жизнь кардинально отличаются от современных течений в Европе или Америке, — рассказал Лайфу профессор Института востоковедения РАН Дмитрий Мосяков.

Новозеландцы, по мнению профессора, не доверяют правительству, судебной системе и любому мнению со стороны. "Они нетерпимы. На них легко оказать идеологическое воздействие, которое как раз и является причиной проявления нацистских группировок и идей расового превосходства", — отметил учёный.

Сенатор Крайстчерча Фрейзер Аннинг после массового убийства в мечетях заявил местным СМИ, что нацизм не является причиной преступления. Истинная причина — "иммиграционная программа, которая позволила мусульманским фанатикам мигрировать в Новую Зеландию". Некоторые местные жители осудили его в социальных сетях и назвали такую позицию "отвратительной".

Однако "недовольство по отношению к мигрантам в обществе есть", как утверждает Грег Саймонс. В первую очередь оно "связано с социальными льготами, которыми пользуются все беженцы, — пониженные тарифы на жильё и коммунальные услуги".

— Европейские нормы толерантности и политкорректности до Новой Зеландии не дошли, поэтому политики находятся в сложной ситуации. Если они начнут "перекрывать воздух" мигрантам и беженцам, то потеряют поддержку других стран. А если будут поддерживать нацистские течения, начнутся беспорядки, убийства, — пояснил политолог Олег Матвейчев.

Никакая страна не может быть застрахована от вспышки ненависти, отметил в беседе с Лайфом политолог Алексей Мартынов. "Когда нам кажется, что страшные преступления происходят "где-то далеко и нас это никогда не коснётся", это неправда". По мнению эксперта, все государства находятся в глобальной информационной сети, поэтому скрыться от негатива, экстремистских течений и межрасовых конфликтов не удаётся никому. Даже в такой далёкой Новой Зеландии.

Уже известно, что после нападения были задержаны четыре человека — трое мужчин и одна женщина. Одному из них уже предъявлено обвинение. Появилось официальное подтверждение, что один из подозреваемых — гражданин Австралии, уроженец города Графтон в штате Новый Южный Уэльс по имени Брентон Таррант.

Исламская община в Новой Зеландии, согласно переписи населения 2006 года, насчитывала 36 тыс. человек. Известно, что за период с 2006 по 2013 год численность мусульман увеличилась на 28% и сейчас превышает 50 тыс. человек. Мигранты прибывают в Новую Зеландию из Пакистана, Бангладеш, Албании, с арабского Востока и из Юго-Восточной Азии.