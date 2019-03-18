Живой мем. Как Порошенко собирается возвращать Крым?

Политолог Дмитрий Родионов — о ядовитом популизме украинских кандидатов в президенты.

Президент Украины Пётр Порошенко пообещал добиться возвращения Крыма "без торгов и договорённостей". При этом он добавил, что планирует приступить к реализации этого "как можно скорее, сразу же после президентских выборов".

Характерно, что Порошенко деталей плана раскрывать не стал, да и вообще ни словом не обмолвился, есть ли у него конкретный план. Зачем? Верну сразу после выборов, и точка! Вы должны мне верить на слово, люди!

Зато не преминул заверить избирателей, что сделать это может только он, а его конкуренты, дескать, подыгрывают России. По его словам, Москва надеется на избрание "любого, кроме Порошенко", президента, чтобы "новая украинская власть приползла на коленях и подарила Путину Крым".

Странно, но ведь никто из конкурентов Порошенко "дарить" России Крым явно не собирается. На Украине ты будешь политическим (а возможно, и не только) трупом, если вслух скажешь, что с потерей Крыма надо смириться. Так что все кандидаты обещают его "возврат", разница лишь в том, что одни обещают вернуть его силой, а другие — путём переговоров.

Очевидно, что заявление Порошенко — чистой воды популизм, мол, только я могу решить проблему, голосуйте за меня.

Вот, например, результат одного из опросов, проведённых на Украине в конце прошлого года. Большинство опрошенных, почти 70%, считают, что Крым должен входить в состав Украины, 42,3% уверены, что "возврат" полуострова, скорее всего, возможен, но только в долгосрочной перспективе, 20,1% — что, скорее, уже невозможен, 15,5% — что абсолютно невозможен. Лишь 5,4% опрошенных считают, что возвращение Крыма возможно уже в ближайшей перспективе. И это, можно не сомневаться, слишком "отшлифованные" результаты. Думаю, в реальности людей, понимающих, что Крым потерян для Украины навсегда, намного больше, чем 15,5%, а тех, кто верит в его" возврат" уже завтра, намного меньше — 5,4%.

Видимо, к этим пяти процентам и обращается Порошенко, хотя даже для попадания во второй тур этого явно недостаточно, тем более что данная группа граждан состоит из больных на голову нацистов, которые в массе своей Порошенко вообще ненавидят.

Подавляющее же большинство людей откровенно потешается над этой идеей, о чём наглядно свидетельствуют комментарии к записи Порошенко, общий смысл которых можно описать призывом к президенту пообещать присоединить Марс — типа будет звучать реалистичнее. Есть там немало и "порохоботов", которые поют дифирамбы своему лидеру, но едва ли их можно воспринимать всерьёз. Но есть и критичные комментарии от сторонников президента. Вот, например: "Я за Порошенко, без вариантов. Я за целостность Украины. Но его слова о возвращении Крыма сразу после президентских выборов — это популизм сродни дешёвому газу, а также заоблачным зарплатам, обещанным другими кандидатами".

Не лучшую тему Порошенко выбрал для самопиара. Если уж давать обещания, то они должны выглядеть хоть немного реалистичными. Пиариться на "возврате" Крыма сегодня на Украине глупо и бесполезно.

А на чём ещё пиариться? Как заметил процитированный мною комментатор, на дешёвом газе и повышении зарплат?

Знаете, обещать это сегодня на Украине не намного продуктивнее, чем обещать вернуть Крым сразу после выборов. Хотя, конечно, в это верит большее число людей. Ну, скорее, не верит, а всё ещё надеется. Всё же степень наполненности желудка важнее патриотических чувств, и на Крым, если ставить его на весы против социального благополучия, большинству украинцев будет плевать. Цены на газ, коммуналку, зарплаты, пенсии — гораздо важнее.

Правда, тут козыри, скорее, у оппонентов Порошенко, которые у власти ещё не были. При Порошенко Украина живёт уже шестой год, и люди видят, как взлетели цены и упали зарплаты. Насколько надо быть наивным, чтобы верить, что продолжение нынешнего курса приведёт к каким-то улучшениям?

Впрочем, и тут Порошенко старается, захлёбываясь в искромётном популизме, — обещает повысить зарплаты, пенсии, улучшить социальное положение украинцев, победить бедность. Вину за последнее он, предсказуемо, возлагает на Россию и обещает, что "каждый украинец сейчас будет замечать и чувствовать, что ежемесячно жизнь меняется, что бедность отступает".

Едва ли в украинской политике можно вообще найти кандидата, который не даёт популистских обещаний. Вон и Юлия Тимошенко обещает, что исправит всё, что наворотил Порошенко, а его отправит в тюрьму.

Эти попытки украинских политиков смотрятся откровенно жалко. Говорить про "покращення життя вже сьогодні" — это "факультатив", а вот пообещать "вернуть Крым" ты обязан, если хочешь хоть как-то остаться в украинской политике. И плевать, что ты понимаешь, что несёшь чушь, что твои избиратели это понимают. Ты просто должен соблюсти этот священный для майданных "скакуасов" ритуал, произнести эту "мантру".

Просто не всем дано научиться врать правдоподобно, некоторым приходится разыгрывать откровенную клоунаду. Впрочем, не думаю, что Порошенко это сильно напрягает. С его рейтингом он едва ли собирается выиграть выборы честно.