"Остров дьявола". Тюрьма Алькатрас — ужас проклятых

Лайф собрал самые интересные факты о самой знаменитой тюрьме, попасть в которую боялись все преступники в ХХ веке.

Окружённая ледяными водами Тихого океана в заливе Сан-Франциско, вышками для автоматчиков и двойным забором из колючей проволоки, тюрьма Алькатрас (бетонная крепость на "острове дьявола"), бывшая символом американского правосудия, сегодня превратилась в музей. Тюрьма была закрыта 21 марта 1963 года, однако происходившее там навсегда останется в истории.

В своё время Алькатрас стал ответом властей США на бурный расцвет организованной преступности в 20–30-е годы прошлого века. На фоне Великой депрессии и "сухого закона" мафиозные кланы получили такую власть, что могли позволить себе не только покупать чиновников и судей, но даже продюсировать фильмы о собственных "подвигах". А в обычных тюрьмах преступники чувствовали себя, как на курорте.

Американскому правосудию нужен был символ, при одном упоминании о котором трепетали бы самые отпетые злодеи. Для этих целей была выбрана бывшая военная тюрьма — неприступный оборонительный форт на острове Алькатрас.

Старое здание крепости, в которой находилась военная тюрьма, снесли подчистую, оставив только фундамент. На этом месте построили федеральную тюрьму. Сюда стали отправлять самых злостных преступников. "Тюрьма тюрем", как называли Алькатрас в Америке, прославилась благодаря крайне строгим правилам и трудовой исправительной системе.

Стальные тиски Начальника Золотого Правила

Жёсткие правила для сидельцев Алькатраса были установлены первым директором этого "исправительного" учреждения Джеймсом А. Джонстоном по прозвищу Начальник Золотого Правила. Он был убеждённым сторонником исправительных работ в сочетании со строгой дисциплиной.

Жизнь заключённых была подчинена строгому распорядку.

Подъём — в 6:30. 25 минут на уборку камеры, чистку зубов и прочие гигиенические процедуры.

В 6:55 нужно было подойти к решётке камеры для переклички. Двери открывались только в том случае, если все успевали в срок.

20 минут на завтрак, столько же — на обед и ужин. При этом в любой момент надзиратели могли пустить слезоточивый газ, если кто-то из сидельцев решался на выяснение отношений в столовой.

13 пересчётов в день, 6 перекличек, полный трудовой день — до половины десятого вечера. Заключённые жили в холодных одиночных камерах размером три на полтора метра. В крепости сохранялась постоянная влажность — тюрьма стояла посреди океана.

В первые годы работы Джонстон ввёл в Алькатрасе "политику тишины". Заключённые не должны были издавать никаких звуков в течение нескольких часов. Начальник сам решал, сколько времени в Алькатрасе будет тихо и когда снова можно будет разговаривать. По словам одного из бывших узников, "политика тишины" позволяла им слышать звуки расположенного рядом города с его бурной жизнью, отчего пребывание за решёткой становилось попросту невыносимым. Кто-то сходил с ума, кто-то предпринимал попытки самоубийства.

Дополнением к звенящей тишине были регулярные визиты в блок D, находившийся в восточном крыле. Туда заключённые попадали за малейшую провинность. В блоке были одиночные камеры изоляторов. Часто туда помещали без верхней одежды, а матрас выдавали только на ночь. Отсутствие света и туалета (его роль выполняла дырка в полу), питание — хлеб и вода. За время нахождения в изоляторе — а оно могло составлять от одного-двух дней до девятнадцати — ломались даже самые стойкие.

"Звёзды" Алькатраса

Режим Алькатраса был направлен не на исправление — он был призван сломать заключённого. Здесь узники лишались всего: не только авторитета, но и собственного имени. В тюрьме вместо имени преступникам присваивали номера. И неудивительно, ведь среди них были "звёзды" криминального мира.

Аль Капоне — номер 85 Американский гангстер, действовавший в 1920—1930-е годы на территории Чикаго. Оказался в Алькатрасе в 1934 году. Фото: © AP Photo/Susan Ragan

Был переведён из исправительного учреждения Атланты, где сколотил целую банду для персональной защиты. В Алькатрасе Капоне оказался без защиты. Однако криминальная слава не давала ему покоя, и в результате частых конфликтов с другими заключёнными Аль Капоне был ранен собственным сокамерником.

Психическое здоровье заключённого ухудшалось на фоне прогрессирующего нейросифилиса. В 1939 году его перевели в исправительное учреждение на Терминал Айленде. О четырёх с половиной годах в Алькатрасе он говорил так: "Алькатрас меня одолел".

Роберт Птицелов Страуд — номер 594 Убийца прозван Птицеловом за любовь к канарейкам, а также за изготовление запрещённых веществ из материалов для ухода за птицами. Фото: © wikipedia.org

Оказался в Алькатрасе в декабре 1942 года. В этой тюрьме Птицелов провёл 17 лет, шесть из которых — в блоке D. Страуда лишили всякого общения с птицами, что, по-видимому, в сочетании с пребыванием в камере блока D привело его к глубокому душевному расстройству. Администрация перевела Птицелова в тюремный госпиталь, где в качестве "лекарства" от приступов гнева применяли ванную со льдом.

Джордж Пулемёт Келли Барнс — номер 117 Один из самых известных бандитов эпохи, попал в Алькатрас 4 сентября 1934 года после похищения нефтяного магната Чарльза Уршела. Фото: © wikipedia.org

В тюрьме Пулемёт быстро сломался и получил славу образцового сидельца. Именно это позволило ему провести остаток дней в обычной тюрьме Ливенворт, куда он был переведён. Умер от сердечного приступа 18 июля 1954 года.

Мейер Харрис Микки Коэн — номер 1518 Один из самых известных представителей еврейской мафии середины XX века. Попал в Алькатрас в 1961 году. Фото: © wikipedia.org

Осуждён за уклонение от уплаты налогов. В Алькатрасе один из заключённых пытался убить Коэна куском трубы. За хорошее поведение Микки перевели в федеральную тюрьму в Атланте.

Бунт на острове

Один из заключённых Алькатраса, грабитель банков Бернард Кой, нашёл лазейку на склад с оружием. Однако его габариты не позволяли туда пролезть. Кой перестал есть, чтобы похудеть и пробраться к оружию.

2 мая 1946 года он обмазался жиром и пробрался на склад. Вооружившись винтовкой, Кой раздал автоматы, дубинки и газовые гранаты подельникам. Однако планы беглецов нарушил случай — охранник не повесил ключи на место. Чтобы найти ключи, заключённые расстреляли и обыскали охранников. Попытки подобрать нужный ключ к двери привели к блокировке замков. В Алькатрасе начался бунт, подавить который удалось только штурмом 4 мая.

В результате были убиты двое охранников и трое заключённых, а 14 охранников и один заключённый получили ранения.

С "острова дьявола", находящегося посреди Тихого океана, пытались сбежать десятки заключённых. Одна из попыток побега закончилась бунтом заключённых, СМИ назвали это событие "Сражением за Алькатрас".

Сбежать из "Тюрьмы тюрем"

Почти за тридцатилетнюю историю Алькатраса 36 заключённых предпринимали попытки побега, но только одна из них увенчалась успехом.

Менее чем за год до закрытия неприступная крепость пала. Трое преступников все же смогли сбежать из тюрьмы. Эта история легла в основу фильма 1979 года "Побег из Алькатраса", где главную роль сыграл Клинт Иствуд.

Заключённые Фрэнк Моррис и братья Джон и Кларенс Энглины разработали один из самых изощрённых в истории план побега. Беглецы узнали о незащищённом служебном тоннеле около метра шириной, который вёл на крышу блока B. Попасть в этот тоннель можно было только через отверстие размером 10x20 сантиметров.

Найдя необходимые материалы у тюремных рабочих, подельники соорудили самодельную дрель. Почти год они сверлили стену рядом с вентиляционным отверстием ложкой, спаянной серебром от десятицентовой монеты, с украденным мотором от пылесоса.

В 1960-е руководство Алькатраса ввело "музыкальный час". Музицирование заключённых позволяло заглушать шум, издаваемый при сверлении размякшей с годами бетонной стены. Для маскировки использовался сделанный из картона и пачек сигарет макет вентиляционной решётки.

Фрэнк Моррис и братья Энглины добыли 50 прорезиненных курток. Из них они изготовили плот размером 4х2 метра, а также спасательные жилеты. Выбравшись наружу, беглецы надули их с помощью маленькой ручной гармошки. Заговорщикам даже удалось найти фанеру и сделать из неё вёсла.

На свои лежанки преступники положили кукол, чтобы отвлечь внимание охранников. Кукол изготовили из проволоки, штукатурки и мыла и покрасили в цвет, близкий к телесному. Для убедительности к кукольным головам были приклеены настоящие волосы, которые заключённые собрали в парикмахерской.

Прошло более полувека, однако Фрэнка Морриса и братьев Энглин так и не удалось поймать, даже несмотря на награду за их поимку в размере одного миллиона долларов.