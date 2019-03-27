Порошенко приписали манию величия после его слов о "главном оппоненте — Путине"

Пользователи социальных сетей высмеяли украинского лидера Петра Порошенко, который назвал своим главным оппонентом на предстоящих президентских выборах главу РФ Владимира Путина.
По мнению интернет-пользователей, Порошенко явно не хватает политического веса, чтобы ставить себя в один ряд с российским президентом.
У поцыэнта мания величия! 🤣🤣🤣— Fox Braun (@39Braun) 27 марта 2019 г.
Куда смотрят санитары, спрашивается.— Serge Coushen (@SCoushen) 27 марта 2019 г.
Порошенко, да какой ты противник,ты против Путина бугорок на ровном месте.— Натали (@qwerty19561956) 27 марта 2019 г.
Да, не это просто за Петю говорят его белочки. pic.twitter.com/DftaWJWoxw— Orderly on the Planet (@VFn51wkPEOR3ezr) 27 марта 2019 г.
Если Путин-Порошенко,то это Слон и моська.— елена цимберова (@tsimberova1) 27 марта 2019 г.
Петрушкин союзник - бутылка, оппоненты - жители т.н.украины. 😊— Дедюка (@Deduka33333) 27 марта 2019 г.
Лечиться ему нужно а не страной руководить.— Nerpa (@Nerpa072) 27 марта 2019 г.
Напомним, заявление о "главном оппоненте" Порошенко сделал, комментируя рейтинги кандидатов.
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