Порошенко приписали манию величия после его слов о "главном оппоненте — Путине"

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Порошенко приписали манию величия после его слов о "главном оппоненте — Путине"

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Фото © AP Photo/Mykola Lazarenko

По мнению некоторых комментаторов в соцсетях, за украинского лидера "говорят его белочки".

Пользователи социальных сетей высмеяли украинского лидера Петра Порошенко, который назвал своим главным оппонентом на предстоящих президентских выборах главу РФ Владимира Путина.

По мнению интернет-пользователей, Порошенко явно не хватает политического веса, чтобы ставить себя в один ряд с российским президентом.

Напомним, заявление о "главном оппоненте" Порошенко сделал, комментируя рейтинги кандидатов.

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