Украинские выборы — это война

Анализ предварительного расклада выборов на Украине свидетельствует, что факторов, которые могут повлиять на итог голосования, много. И каждый из них может стать решающим.

Говорить об украинских выборах именно как о выборах — значит пренебрегать значением этого слова. Эксперты, анализирующие рейтинги кандидатов и на их основании строящие свои прогнозы, не учитывают куда более серьезные факторы, которые будут определять исход голосования.

Не популярность тех или иных кандидатов, не соответствие их программных заявлений настроениям избирателей сегодня играют решающую роль, как это должно быть во время нормальной избирательной кампании, а грязные закулисные сделки и наличие силового и административного ресурса у кандидатов и их сторонников.

Будут ли фальсификации?

Да, фальсификации неизбежны. Но если кто-то думает, что Пётр Порошенко имеет возможность использовать имеющуюся у него власть над ЦИК и избирательными комиссиями в полном объёме, то он заблуждается.

Между реальной численностью населения Украины и данными Центризбиркома существует огромный зазор. Где-то около 40%. ЦИК назвала количество избирателей. По её мнению, которое представляется в высшей степени сомнительным, их на сегодняшний день в стране 36 миллионов 520 тысяч человек. Однако неангажированные эксперты в один голос утверждают, что украинских граждан, имеющих право голосовать, насчитывается не более 20 миллионов.

Сможет ли действующий президент "отгрести" в свою пользу хотя бы с десяток "мёртвых душ"? Нет, совершенно точно он с этой задачей не справится. Поскольку за действиями членов избирательных комиссий и в момент голосования, и при подсчёте голосов на избирательных участках будут внимательно следить: а) наблюдатели от партии "Батьковщина" (у Юлии Тимошенко разветвлённая и очень продвинутая сеть региональных штабов); б) штурмовики из "Национального корпуса" Андрея Билецкого, которые сейчас весьма успешно срывают встречи Порошенко с избирателями по всей Украине.

Таким образом, несмотря на то, что было принято решение якобы из-за высокой стоимости убрать камеры наблюдения с избирательных участков, процесс есть кому контролировать. Возможности применения президентом админресурса из-за этого серьёзно ограничены.

"Свои люди" России

Условно говоря, пророссийский кандидат Юрий Бойко в компании с соратником Виктором Медведчуком, главой партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" неделю назад были приняты премьер-министром России Дмитрием Медведевым. Они обсуждали условия поставки российского газа на Украину. Так Россия указала, кого она считает "своим" человеком во вражеском стане, однако явно не с расчётом на выборы.

Скромный рейтинг Бойко (8–10%), выросший, правда, вдвое после встречи, не оставляет ему шансов на выход во второй тур. Хотя Порошенко мечтал бы оказаться там именно с этим кандидатом, а не с Тимошенко или шоуменом Владимиром Зеленским.

Российское руководство отдаёт себе отчёт, что в сегодняшней, сильно нацифицированной политической архитектуре Украины все реальные пророссийские силы подверглись полному разгрому. Кого-то убили, других вытеснили из страны, третьи сидят в тюрьмах. В политическом поле отсутствует сама возможность объявить себя другом России, поскольку такое действие моментально будет квалифицировано как "бытовой сепаратизм", который уголовно наказуем.

Нацисты не спасут Порошенко

Очень серьёзной и стремительно набирающей популярность в народе силой сегодня являются структуры уже упоминавшегося Андрея Билецкого.

"Национальные дружины" на местах защищают простых граждан, мешая рейдерским захватам фермерских хозяйств и всё ещё функционирующих производств, которые хоть как-то кормят местное население.

"Гражданский корпус" изобличает президента и олигархическую верхушку в коррупции и грабеже народа. Что касается крайнего национализма, который лежит в основе идеологии этих организаций, то, по большому счёту, людям на это плевать. Если нацисты готовы отстаивать интересы простых граждан, то эти граждане легко закроют глаза на их идеологический окрас.

Но свои нацисты есть и у Порошенко. О поддержке его кандидатуры заявили такие влиятельные персоны, как Дмитрий Ярош и Юрий Шухевич. То есть президент тоже имеет опору в виде парамилитарных структур в националистическом лагере, который оказался расколот.

Кто бы ни пришёл к власти после выборов, одна из частей националистического движения окажется в проигрыше. Выборы не устранят конфликт между ними, а обострят его до предела. Таким образом, Украина стоит на пороге новой гражданской войны, триггером которой станет исход голосования.

Шоумен для русскоязычных

Актёр Владимир Зеленский, прочно удерживающий первое место во всех рейтингах (у него от 30 до 36%), как известно, абсолютно не самостоятельная фигура. За ним не просто маячит, а в высшей степени прорисовывается фигура украинского олигарха Игоря Коломойского, который сейчас пытается собрать для своего ставленника голоса русскоязычной Украины.

Зеленский недавно сделал заявление о необходимости оберегать русский язык и пообещал в случае своей победы начать мирные переговоры с Россией. Однако Игорь Валерьевич — человек циничный, расчетливый и действующий исходя исключительно из собственных бизнес-интересов. Он заключит сделку с любым, кто предложит ему наилучшие условия, это могут быть нацисты, коммунисты, американцы или марсиане. Именно он в своё время вооружил и послал на фронт первые националистические батальоны, прославившиеся многочисленными преступлениями и действовавшие с особым садизмом.

Военное положение ради президентства

У Порошенко наступает момент истины. Он не может проиграть, поскольку в этом случае у него отнимут всё: бизнес, свободу, возможно, жизнь. Поэтому сохраняется высокая вероятность, что в момент подсчёта голосов, когда он поймёт, что не добирает до нужного результата, он сделает ставку на форс-мажор, который позволит ввести военное положение и использовать армию и службу безопасности для подавления очагов сопротивления.

Вариантов множество: масштабное наступление на фронте в Донбассе, новая провокация на море, уличные беспорядки, переходящие в кровавые столкновения. Но и это ему сделать будет непросто, поскольку силовой вариант тут же постарается блокировать министр внутренних дел Арсен Аваков, который на выборах поддерживает Юлию Тимошенко.

В общем в условиях самой грязной и беспардонной за все постсоветские годы избирательной кампании на Украине возможен какой угодно исход. Внешние силы — США и Россия — в процесс демонстративно не вмешиваются. Американцев устраивает любой кандидат, поскольку понятно, что при нынешней политической повестке он будет играть по их правилам. А Москва знает, что её время ещё не пришло, хотя оно стремительно приближается.

Прогнозировать итоги голосования, когда результат обусловлен не настроениями избирателей, а факторами, к выборам отношения не имеющими, невозможно. Чей силовой ресурс окажется мощнее, тот и станет победителем. Но это война.