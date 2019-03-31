Дно выборов. Украина в очередной раз явила миру плохую индийскую мелодраму

Журналист Михаил Шахназаров — о дне выборов президента Украины, "путах" Москвы и вышиванках патриотичных избирателей.

"Шаг за шагом мы будем продолжать идти своим путём — возвращаясь домой, в Европу, и рвать путы Москвы", — заявил Пётр Порошенко в день выборов президента Украины и в очередной раз доказал, что влияние России на его сознание безгранично. И сознание это воспалено до той самой степени, которая вызывает опасения у психиатров.

Пётр Алексеевич, если вам и рвать какие-то путы, то это скорее не путы, а рукава смирительной рубашки, крепко завязанные американцами за вашей спиной.

Относительно возвращения в Европу, так вы, Пётр Алексеевич, снова грешите незнанием истории и географии. Да и куда с такой политической культурой в Европу?!

Нарушения начались незамедлительно. Посол Британии на Украине Джудит Гоф сфотографировалась с избирательным бюллетенем, по длине больше напоминающим историю болезни человека, злоупотребляющего алкоголем. Но ни держать в руках, ни фотографироваться с этим документом ни в коем случае нельзя. Знала ли об этом госпожа посол — сказать не берусь. Но то, что об этом знали на всё готовые люди с избирательного участка, — факт. Вывод прост и очевиден: любой каприз хозяев — и аборигены тут же берут под козырёк невидимой фуражки. Относительно вбросов бюллетеней и каруселей. Скажем по-одесски: "Они для них есть, да и в немалых таких количествах". Дошло до смешного. Сотрудник Посольства Украины в Мадриде не пустил на участок даму, призванную пресекать фальсификации за границей страны. Ну ладно бы обматерил и пихнул, что нормально для современной Незалежной. Так он ещё и телефон отжать пытался, в лучших традициях гоп-стопа из серии "на районе".

Продолжая тему забугорной отдачи голосов, отмечу густую концентрацию патриотизма работников дипломатических ведомств. Так, представитель Украины в Таиланде нарядил в вышиванки всю семью и парочку таек (а может, и тайцев). Нарядились в красивые рубахи и другие чересчур ностальгирующие по родине избиратели. Это всё, конечно, очень мило, но мне трудно себе представить наших граждан, тянущихся к участкам в кокошниках, атласных косоворотках, кафтанах и сафьяновых сапогах. Не обошлось без столь любимого на Украине кинематографического жанра, как индийская мелодрама. Так, на одной фотографии изображена кабинка из синей ткани. Шторы её приоткрыты, а из них торчат босые ноги лежащего на носилках человека. Пользователи соцсетей тут же начали интересоваться, где бирка с пальца ноги и почему заставляют голосовать даже покойников.

Но всё оказалось весьма оптимистично. В таком положении голосовал раненый боец украинской армии. Выложил же фото в Интернет глава движения "За трансплантацию" Юрий Андреев.

С кабинками вообще беда. В одной из областей их установили прямо у окон с прозрачными занавесками. Ну, это примерно то же самое, что биотуалет с прозрачной задней стеной.

А вообще, жёваные отрезы синей и жёлтой материи, коими укрыли косые конструкции, смотрелись чересчур убого. В такой кабинке разве что выпивать удобно. Да и то недолго.

С выпивкой на участках всё в норме. Особенно в штабах кандидатов. Не знаю, употреблял ли в день выборов Зеленский, но несколько вольностей и глупостей он себе позволил. Для начала он обозвал идиотами Михаила Пореченкова и Ивана Охлобыстина, снявшихся в роликах, посвящённых известному любителю кварталов, а затем назвал Михаила Саакашвили мудрым политиком. Стоит заметить, что это алаверды. До этого буйный Мишико отгрузил партию дифирамбов в адрес шоумена.

Понятно, что это далеко неспроста. Но, ознакомившись с парочкой интервью Зеленского, я пришёл к выводу, что победа этого товарища на выборах станет очередной всеукраинской катастрофой. Настолько он сыроват, слабоват и, что говорится, не в теме. Но в лидерах пока именно Зеленский, опережающий Петра Порошенко и идущую вслед за ним Тимошенко.