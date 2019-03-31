Никого не жалко. Первые итоги украинских выборов

Журналист Игорь Мальцев — о выборах президента на Украине, которые отражают уход политического поколения и количество людей, которых можно обвести вокруг пальца.

Кого интересует ещё такая вещь, как украинская политика, тот увидел результаты экзитполов и порадовался за артиста комического жанра Зеленского, у которого оказалось аж 30,4%, у действующего Петра — 17,8%, у девушки с халой — 14,2% и у Юрия Бойко — 9,8%.

Выглядит очень круто для Владимира Зеленского. Правда, экзитполы — оружие острое с двух сторон.

Неслучайно сейчас я уже вижу каких-то русских журналистов, которые недовольны тем, что наши СМИ "бросились публиковать результаты, утверждая, что будет второй тур".

Не только наши. Почитайте любые европейские газеты, там только и говорят на основе экзитполов, что Украину ждёт второй тур и будет "дуэль комика и хозяина кабинета", как выражается газета Welt.

Дело в том, что украинская политика — нечто неизвестное. И все, кто в украинскую сторону вообще смотрит, тот вынужден довольствоваться не столько реальными данными, которых там не существует вовсе, сколько косвенными.

Напомню, что для шпионов, например, косвенные данные порой гораздо важнее "официальных". А экзитполы, они существуют именно для создания облака косвенных данных.

Причём каждый может получить такие экзитпол-результаты, какие хочет. Вот, например, штаб Юлии Тимошенко имеет иную картину: Владимир Зеленский — 27%; Юлия Тимошенко — 20,9%; Пётр Порошенко — 17,5%.

Вы можете спросить: "Какая разница?" На самом деле, публикация таких данных — некоторое отражение дальнейшей стратегии и тактики.

Вот посмотрите: 30,4% Зеленского и 17,8% Порошенко рядом являют собой какую-то удивительно позорную картину для "представителя советского обкома" Порошенко. И даже закрадывается мысль: а зачем вообще при таких раскладах второй тур, если очевидно, что избиратель тяготеет к кардинальным переменам и хочет, чтобы страну возглавил человек без шлейфа?

Владимир Зеленский вообще сделал невозможное — он предложил украинскому избирателю свежий имидж власти. И на это пошла та самая молодёжь, которая уже не шибко фанатеет по героям Майдана и старается оставить всё в прошлом, открываясь для будущего — особенно европейского. Но без тупого фанатизма. И то, что его старательно называли "актёром", "комиком" и так далее, как бы стараясь описать его максимально несерьёзно, говорит только о степени политического мышления у его оппонентов. Был у нас тут, кстати, неплохой актёр в президентах. Рейган звали. Устроил Советам такую космическую гонку, что СССР начал задыхаться и разваливаться на куски. Не стоит судить о людях в политике категориями буфетчицы из областного драматического театра. Так можно недооценить противника и пропустить совсем "некомичный" удар под дых. Что на самом деле мы и наблюдаем.

А вообще — комично: те, кто на прошлых выборах призывал внуков прятать паспорта бабушек, на этих призывают бабушек спрятать кроссовки внуков, чтобы те не голосовали за Зеленского. Противостояние генерационное такое: те, кто жил по 74 года при советской власти, а потом ещё двадцать семь — при олигархате, против тех, кто вырос уже под лозунги о свободе и даже поверил им.

Хорошо или плохо это для России? Ну, во-первых, наплевать. Во-вторых, чем бы ни закончился второй тур, если он будет, то победитель будет всё равно проамериканским и антироссийским. Иначе ему опереться будет просто не на кого.

Кстати, будет любопытно посмотреть, каким образом Зеленский в случае своей победы будет собирать вокруг себя элиту, если учесть, что порошенковская уже превратилась в синоним казнокрадства и морального позора. Посмотрим, каких людей притащит ему в пул его основной спонсор — Коломойский. Который, кстати, тоже никаких симпатий к России не испытывает.

Но, как я уже говорил, украинская политика, она такая, — всегда может прийти кто-нибудь и просто скинуть шашки со стола. Особенно если заметит, что проигрывает.

На сегодняшний момент только один кандидат обладает такими возможностями — это Порошенко. ЦИК под его контролем. Он контролирует практически все силовые структуры и армию. И единственные, кто может помешать Порошенко сфальсифицировать выборы, — это не Тимошенко с Зеленским, а американцы, если они решат, что Петру Алексеевичу пора на пенсию. А если не примут, то и всё будет хорошо у Петра.

Посмотрим на телодвижения Юлии Тимошенко после очередного проигрыша. Послушаем её голосок, призывающий к новому Майдану. И главное — увидим, сколько людей ещё в стране можно обвести вокруг пальца сказками про "майданную государственность".

Это тоже будет картинка про уходящее политическое поколение, против которого выступал всё это время Владимир Зеленский. Тогда Украина упустит свой шанс иметь во главе политика, который не ходил на приёмы к Кучме и не учился у него специфической местной политике. Просто констатирую факт. Потому что никого не жаль. Никого.