Россия опередила США по поставкам СПГ в Европу

Австралия, Штаты и РФ обеспечили основной прирост предложения сжиженного природного газа в 2018 году.

Чистый импорт российского сжиженного природного газа странам Европы в прошлом году составил 4,4 миллиона тонн, тогда как США поставили в Евросоюз 2,7 миллиона тонн СПГ. Об этом свидетельствует ежегодный доклад Международной ассоциации импортёров сжиженного газа (GIIGNL).

С запуском "Ямал СПГ" — проекта компании "Новатэк" — Россия за 2018 год приблизилась по объёмам поставок газа к США. Так, если экспорт американского СПГ в прошлом году составил 20,7 миллиона тонн, то общий экспорт СПГ из РФ достиг 18,4 миллиона тонн (объёмы проектов "Ямал СПГ" и "Сахалин-2").

Австралия, США и РФ обеспечили основной прирост предложения СПГ в 2018 году. Новые объёмы абсорбировали в основном Китай и Южная Корея, говорится в докладе.

Чистый импорт СПГ в европейских странах вырос на 6,4% год к году — до 48,9 миллиона тонн, в основном за счёт роста поставок в Бельгию (+1 миллион тонн) и Нидерланды (+1,3 миллиона тонн). В то же время Испания уменьшила ввоз СПГ в 2018 году на 1,4 миллиона тонн, отчасти в связи с приростом импорта трубопроводного газа. Всего Испания импортировала 10,8 миллиона тонн СПГ в отчётном году, за ней идут Турция (8,3 миллиона тонн), Франция (7,8 миллиона тонн) и Италия (6 миллионов тонн).

В целом глобальный импорт сжиженного природного газа в 2018 году вырос на 8,3% — до 314 миллионов тонн. Закупают сжиженный газ всего 42 государства, экспортируют 20. Новыми странами — импортёрами СПГ стали Бангладеш и Панама. Значительный процент поставок (76%) приходится на страны Азии.