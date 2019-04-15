В США скончался лауреат Нобелевской премии по медицине Пол Грингард

Лауреат Нобелевской премии в области физиологии и медицине Пол Грингард скончался в США на 94-м году жизни. Об этом 14 апреля сообщили на сайте Рокфеллеровского университета.

— Нейробиолог Пол Грингард, лауреат Нобелевской премии, который произвёл революцию в нашем понимании того, как клетки мозга взаимодействуют друг с другом, внёс значительный вклад в лечение широкого спектра неврологических и психиатрических заболеваний, скончался вчера, 13 апреля, в возрасте 93 лет, — отметили в пресс-службе учебного заведения, где учёный работал с 1983 года.

Президент университета Ричард Лифтон назвал его культовым исследователем в мире науки, заявив, что его карьера "изменила понимание нейронауки".