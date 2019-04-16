Храмы в огне. Какие ещё христианские соборы уничтожили пожары

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Храмы в огне. Какие ещё христианские соборы уничтожили пожары

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Фото: © AP Photo/Christophe Ena

Вчерашний пожар для собора Парижской Богоматери был первым за всю его без малого девятисотлетнюю историю (строительство начато в 1163 году).

Но в истории величественных религиозных сооружений подобных примеров зафиксировано немало. Среди них можно выделить самые крупные катастрофы, случившиеся в наиболее известных христианских храмах, настоящих жемчужинах мировой архитектуры.

Храм Франциска Ксаверия

<p>Фото: © <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/St._Francis_Xavier_Cathedral,_Grodno" target="_blank">Википедия</a></p>

5 сентября 1991 года из-за воспламенения, случившегося ночью, частично разрушен храм Франциска Ксаверия в японском городе Ямагути. Огонь полностью уничтожил две колокольни собора, возведённого в 1952 году в честь 400-летия прибытия в Японию проповедника Ордена иезуитов баска Франциска Ксаверия (в миру — Франциско де Хасса и Аспиликуэта) — первого католического миссионера в Стране восходящего солнца.

Собор был главной туристической достопримечательностью этой префектуры благодаря его витражам с нанесёнными на них сюжетами из жизни испанского миссионера, с которого началась история христианства в Японии.

Базилика Святого Адальберта

<p>Фото: © wikipedia.org / <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0#/media/File:Hungary.Esztergom.Bazilika.1999.hires.jpg" target="_blank">Szarka Gyula</a></p>

6 сентября 1993 года — пожар в базилике Святого Адальберта (полное название — базилика Вознесения Пресвятой Девы Марии и Святого Адальберта). Причинён большой ущерб куполу здания и частично повреждены уникальные фрески на стенах и потолке храма.

Базилика расположена в городе Эстергоме к северу от Будапешта. Построена в XI–XII веках, позднее несколько перестраивалась, свой нынешний вид приобрела в 1856 году.

Часовня Вирхен-де-лос-Десампарадос

<p>Фото: © Википедия</p>

17 октября 1994 года огонь уничтожил часовню Вирхен-де-лос-Десампарадос кафедрального собора города Теруэля (Испания) и разрушил одну из его башен, построенную в арабском стиле мудехар в XIII веке и включённую в каталог Всемирного наследия человечества ЮНЕСКО.

Согласно официальной версии, причиной пожара была оставленная кем-то из священников непотушенная поминальная свеча.

Немецкий собор

<p>Фото: © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80#/media/File:Deutscher_Dom,_Gendarmenmarkt,_Berlin-Mitte,_150926,_ako.jpg" target="_blank">wikipedia.org/ Ansgar Koreng</a></p>

26 октября 1994 года частично сгорел купол Немецкого собора в Берлине. Причиной возгорания названо случайное попадание "искры на легковоспламеняющиеся материалы в ходе сварочных работ". Купол храма находился в стадии ремонта.

Немецкий собор сегодня является одним из зданий исторического центра Берлина, расположен на центральной площади германской столицы — Жандарменмаркт. Был практически разрушен в 1943 году в результате бомбардировок во время Второй мировой войны, в послевоенное время восстановлен.

Часовня Туринского собора

<p>Фото: © AP Photo / Mauro Pilone</p>

12 апреля 1997 года пожар полностью разрушил часовню Туринского собора (Италия), известного также как собор Иоанна Крестителя.

Храм был построен в XVII веке. Религиозное здание было соединено коридором со стоящим рядом Палаццо Реале — главной резиденцией королей Савойской династии в столице Пьемонта. Благодаря этому коридору огонь с храма перекинулся и на королевский дворец, повредив часть этого строения.

Пожарным удалось при тушении огня спасти от него Святую Плащаницу Христа, хранившуюся в соборе.

Троице-Измайловский собор

<p>Фото: © Википедия</p>

25 августа 2006 года пожар нанёс колоссальный урон Троице-Измайловскому собору (полное название — собор Святой Живоначальной Троицы лейб-гвардии Измайловского полка) в Санкт-Петербурге.

Храм, построенный в первой трети XIX века, включённый в список памятников архитектуры, охраняемых государством, находился в стадии реставрационных работ. Причиной катастрофы названо возгорание строительных лесов, установленных для ремонта большого купола, который во время пожара обрушился на внутренний свод.

Возгорание произошло в момент, когда в храме шла служба (в 17:10 по местному времени), однако никто из присутствовавших на молебне не пострадал — всех удалось быстро из здания эвакуировать.

Храм в Сан-Николас-де-лос-Арройос

<p>Фото: © wikipedia.org / <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Roman_Catholic_Diocese_of_San_Nicol%C3%A1s_de_los_Arroyos#/media/File:San_Nicolas_-_Plaza_Mitre.jpg" target="_blank">Luigi bosca</a></p>

26 января 2017 года собор в аргентинском городе Сан-Николас-де-лос-Арройос, примерно в 240 километрах к северу от Буэнос-Айреса, подвергся пожару, который частично разрушил здание, построенное в 1800 году.

В результате проведённого расследования было установлено, что пожар устроили два 16-летних юноши, заглянувших в храм из любопытства и обнаруживших поблизости от алтаря ёмкость с углём для кадила. Друзья решили подпалить топливо ради шутки, после которой многим стало не до смеха.

Церковь Успения в Кондопоге. 1774–2018

<p>Фото: © РИА Новости / Игорь Подгорный</p>

Одна из самых удивительных деревянных церквей Европы и России, построенная без единого гвоздя. Красивейший храм сжёг подросток.

Преображенская церковь в Спас-Клепиках. 1886–2017

<p>Фото: © <a href="http://klepikblag.ortox.ru/2016/03/11/1161/" target="_blank">Клепиковское благочиние Касимовской епархии / Щавелев А.В.</a></p>

Церковь в Рязанской области памятна не возрастом, а историей. В неё ходил маленький поэт Есенин. В церкви замкнуло проводку.

Ильинская церковь в селе Никифорово. 1765–2016

<p>Фото: © РИА Новости / Алексей Куденко</p>

Церковь в Архангельской области хоть и была уникальным памятником, но находилась в аварийном состоянии. Видимо, её подожгли бомжи.

Успенская церковь в Иванове. Конец XVII века — 2015

<p><a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C_(%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE)#/media/File:%D0%A1%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D0%A3%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C.jpg" target="_blank">Фото: © wikipedia.org / Мечников</a></p>

Уникальный храм в ноябре 2015 года почти полностью выгорел. Но его не стали восстанавливать и бросили. В 2018-м остов обвалился.

Никольская церковь в селе Заянье. 1629–2015

<p><a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%BD%D1%8C%D0%B5#/media/File:%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%BD%D1%8C%D0%B5_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C_2014.jpg" target="_blank">Фото: © wikipedia.org / Yanyarv</a></p>

Редчайший памятник деревянного зодчества. В храме заканчивали реставрационные работы. Начался пожар. От здания остался фундамент.

Автор:
ВД
Владимир Добрынин
Соавторы:
Артур  Матвеев
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