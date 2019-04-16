Храмы в огне. Какие ещё христианские соборы уничтожили пожары

Вчерашний пожар для собора Парижской Богоматери был первым за всю его без малого девятисотлетнюю историю (строительство начато в 1163 году).

Но в истории величественных религиозных сооружений подобных примеров зафиксировано немало. Среди них можно выделить самые крупные катастрофы, случившиеся в наиболее известных христианских храмах, настоящих жемчужинах мировой архитектуры.

Храм Франциска Ксаверия

5 сентября 1991 года из-за воспламенения, случившегося ночью, частично разрушен храм Франциска Ксаверия в японском городе Ямагути. Огонь полностью уничтожил две колокольни собора, возведённого в 1952 году в честь 400-летия прибытия в Японию проповедника Ордена иезуитов баска Франциска Ксаверия (в миру — Франциско де Хасса и Аспиликуэта) — первого католического миссионера в Стране восходящего солнца.

Собор был главной туристической достопримечательностью этой префектуры благодаря его витражам с нанесёнными на них сюжетами из жизни испанского миссионера, с которого началась история христианства в Японии.

Базилика Святого Адальберта

6 сентября 1993 года — пожар в базилике Святого Адальберта (полное название — базилика Вознесения Пресвятой Девы Марии и Святого Адальберта). Причинён большой ущерб куполу здания и частично повреждены уникальные фрески на стенах и потолке храма.

Базилика расположена в городе Эстергоме к северу от Будапешта. Построена в XI–XII веках, позднее несколько перестраивалась, свой нынешний вид приобрела в 1856 году.

Часовня Вирхен-де-лос-Десампарадос

17 октября 1994 года огонь уничтожил часовню Вирхен-де-лос-Десампарадос кафедрального собора города Теруэля (Испания) и разрушил одну из его башен, построенную в арабском стиле мудехар в XIII веке и включённую в каталог Всемирного наследия человечества ЮНЕСКО.

Согласно официальной версии, причиной пожара была оставленная кем-то из священников непотушенная поминальная свеча.

Немецкий собор

26 октября 1994 года частично сгорел купол Немецкого собора в Берлине. Причиной возгорания названо случайное попадание "искры на легковоспламеняющиеся материалы в ходе сварочных работ". Купол храма находился в стадии ремонта.

Немецкий собор сегодня является одним из зданий исторического центра Берлина, расположен на центральной площади германской столицы — Жандарменмаркт. Был практически разрушен в 1943 году в результате бомбардировок во время Второй мировой войны, в послевоенное время восстановлен.

Часовня Туринского собора

12 апреля 1997 года пожар полностью разрушил часовню Туринского собора (Италия), известного также как собор Иоанна Крестителя.

Храм был построен в XVII веке. Религиозное здание было соединено коридором со стоящим рядом Палаццо Реале — главной резиденцией королей Савойской династии в столице Пьемонта. Благодаря этому коридору огонь с храма перекинулся и на королевский дворец, повредив часть этого строения.

Пожарным удалось при тушении огня спасти от него Святую Плащаницу Христа, хранившуюся в соборе.

Троице-Измайловский собор

25 августа 2006 года пожар нанёс колоссальный урон Троице-Измайловскому собору (полное название — собор Святой Живоначальной Троицы лейб-гвардии Измайловского полка) в Санкт-Петербурге.

Храм, построенный в первой трети XIX века, включённый в список памятников архитектуры, охраняемых государством, находился в стадии реставрационных работ. Причиной катастрофы названо возгорание строительных лесов, установленных для ремонта большого купола, который во время пожара обрушился на внутренний свод.

Возгорание произошло в момент, когда в храме шла служба (в 17:10 по местному времени), однако никто из присутствовавших на молебне не пострадал — всех удалось быстро из здания эвакуировать.

Храм в Сан-Николас-де-лос-Арройос

26 января 2017 года собор в аргентинском городе Сан-Николас-де-лос-Арройос, примерно в 240 километрах к северу от Буэнос-Айреса, подвергся пожару, который частично разрушил здание, построенное в 1800 году.

В результате проведённого расследования было установлено, что пожар устроили два 16-летних юноши, заглянувших в храм из любопытства и обнаруживших поблизости от алтаря ёмкость с углём для кадила. Друзья решили подпалить топливо ради шутки, после которой многим стало не до смеха.

Церковь Успения в Кондопоге. 1774–2018

Одна из самых удивительных деревянных церквей Европы и России, построенная без единого гвоздя. Красивейший храм сжёг подросток.

Преображенская церковь в Спас-Клепиках. 1886–2017

Церковь в Рязанской области памятна не возрастом, а историей. В неё ходил маленький поэт Есенин. В церкви замкнуло проводку.

Ильинская церковь в селе Никифорово. 1765–2016

Церковь в Архангельской области хоть и была уникальным памятником, но находилась в аварийном состоянии. Видимо, её подожгли бомжи.

Успенская церковь в Иванове. Конец XVII века — 2015

Уникальный храм в ноябре 2015 года почти полностью выгорел. Но его не стали восстанавливать и бросили. В 2018-м остов обвалился.

Никольская церковь в селе Заянье. 1629–2015

Редчайший памятник деревянного зодчества. В храме заканчивали реставрационные работы. Начался пожар. От здания остался фундамент.