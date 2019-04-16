Почему Нотр-Дам загорелся перед католической Пасхой

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Почему Нотр-Дам загорелся перед католической Пасхой

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Фото: © AP Photo/Thibault Camus

Пожар в соборе Парижской Богоматери шокировал весь мир. Почему это произошло именно сейчас и что могло стать причиной — разбирался Лайф.

Вечером 15 апреля вспыхнул верхний ярус Нотр-Дам-де-Пари. Собор находился в реставрационных деревянных лесах, которые вспыхнули очень быстро. Пожарные ехали 20 минут, за это время здание стало похоже на факел. На то, чтобы справиться с огнём, ушло более восьми часов.

К утру прокуратура Парижа возбудила дело о "неумышленном причинении ущерба". Пожарные назвали вероятной причиной пожара возгорание на чердаке в ходе восстановительных работ.

<p>Фото: © AP Photo / Diana Ayanna</p>

Лайф связался с реставратором, который ремонтировал собор в середине прошлого века. Жан-Луис Рубин рассказал об особенностях строения здания.

Когда мы реставрировали витражи в 1962-м или 1963 году, мы использовали свинец, чтобы крепить стёкла в композицию. Этот металл легко плавится, и, к сожалению, стёкла витражей не выдержали температуры во время пожара. Исторически так сложилось, что основы строительства и реставрации передавались от отца к сыну: работа по дереву, создание витражей. Сейчас уже практически нет людей с такими же навыками, поэтому восстановить конструкцию и оригинальную архитектуру крыши невозможно, — рассказал Лайфу Жан-Луис Рубин.

По словам реставратора Александра Попова, любые современные огнеупорные средства не могут остановить настоящий пожар.

<p>Фото: © AP Photo/Thibault Camus</p>

Покрытия, пропитки, защитные настилы — они способны защитить только от небольшого пламени. Если мы спичку к дереву поднесём, то огнеупорные средства предотвратят пожар. Но от серьёзного возгорания или замыкания в проводке не помогут, — добавил Попов.

Истинная причина пожара пока не установлена. Есть официальные и неофициальные версии. Учитывая обострённый конфликт с мусульманским населением Франции, предстоящую Пасху и символичность Нотр-Дама для всего христианского мира — версию о теракте нельзя отметать, считают некоторые эксперты.

По мнению автора книги "Мечеть Нотр-Дам-де-Пари" Елены Чудиновой, если будет доказано, что в соборе произошёл теракт или поджог, — последствия могут быть ужасными.

Собор Парижской Богоматери — это культурный код. И страшный пожар стал доказательством того, что современному миру уже неважно: православный ты, католик или атеист. Этот шедевр мировой архитектуры запечатлелся в сердце каждого. И тебе больно видеть, как он рушится, — сказала писательница.

В причинах возгорания многие видят некий символизм. По мнению политолога Олега Матвейчева, "душа" Франции вспыхнула неслучайно.

Безропотное поведение перед мигрантами, которые на каждый государственный праздник устраивают беспорядки и жгут автомобили, отсутствие противостояния и отстаивания интересов своей страны привели к критическому снижению уровня безопасности. Франция прошла точку невозврата, — считает Олег Матвейчев.

<p>Фото: © AP Photo / Thibault Camus</p>

Писатель и блогер Андрей Тюняев в ходе беседы с корреспондентом Лайфа заметил, что такие пожары напоминают управляемые акты, цель которых скрыть криминальные улики, утерянные или разворованные документы.

Нужно учитывать, что такие храмы с древних времён строят с учётом элементов человеческого вандализма. А пожары — старинный способ сжигания компрометирующих данных: утраченных реликвий, подделок или важных архивных документов. Поэтому подобные действа — полыхающий храм в прямом эфире всех мировых медиа — напоминает управляемый акт, который преследует свои цели, — говорит эксперт.

Тюняев напоминает про заминку с пожарными. По его мнению, они "не проявили необходимой расторопности в самом начале возгорания", не было подогнано "нужного количества экипажей, их было мало". Возможно, что если бы они работали эффективнее, то такого уничтожающего пожара можно было бы избежать.

Сегодня наука настолько шагнула вперёд, что при помощи разных методов и новейшей техники появилось множество способов различить подделку. Поэтому возить разные артефакты становится всё опаснее, потому что они путешествуют по разным музеям и странам. Например, если кто-то обнаружит, что какая-то реликвия не соответствует заявленному веку. А, например, была сделана гораздо позднее, то такого скандала церковь не переживёт, — сказал Тюняев.

Во всех соборах Франции в час начала пожара сегодня зазвонят колокола. Когда-нибудь Нотр-Дам-де-Пари тоже будет звучать, как прежде. Но когда именно — остаётся только ждать.

Автор:
Наталия Хомякова
НХ
Наталия Хомякова
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