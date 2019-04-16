Почему Нотр-Дам загорелся перед католической Пасхой

Пожар в соборе Парижской Богоматери шокировал весь мир. Почему это произошло именно сейчас и что могло стать причиной — разбирался Лайф.

Вечером 15 апреля вспыхнул верхний ярус Нотр-Дам-де-Пари. Собор находился в реставрационных деревянных лесах, которые вспыхнули очень быстро. Пожарные ехали 20 минут, за это время здание стало похоже на факел. На то, чтобы справиться с огнём, ушло более восьми часов.

К утру прокуратура Парижа возбудила дело о "неумышленном причинении ущерба". Пожарные назвали вероятной причиной пожара возгорание на чердаке в ходе восстановительных работ.

Лайф связался с реставратором, который ремонтировал собор в середине прошлого века. Жан-Луис Рубин рассказал об особенностях строения здания.

— Когда мы реставрировали витражи в 1962-м или 1963 году, мы использовали свинец, чтобы крепить стёкла в композицию. Этот металл легко плавится, и, к сожалению, стёкла витражей не выдержали температуры во время пожара. Исторически так сложилось, что основы строительства и реставрации передавались от отца к сыну: работа по дереву, создание витражей. Сейчас уже практически нет людей с такими же навыками, поэтому восстановить конструкцию и оригинальную архитектуру крыши невозможно, — рассказал Лайфу Жан-Луис Рубин.

По словам реставратора Александра Попова, любые современные огнеупорные средства не могут остановить настоящий пожар.

— Покрытия, пропитки, защитные настилы — они способны защитить только от небольшого пламени. Если мы спичку к дереву поднесём, то огнеупорные средства предотвратят пожар. Но от серьёзного возгорания или замыкания в проводке не помогут, — добавил Попов.

Истинная причина пожара пока не установлена. Есть официальные и неофициальные версии. Учитывая обострённый конфликт с мусульманским населением Франции, предстоящую Пасху и символичность Нотр-Дама для всего христианского мира — версию о теракте нельзя отметать, считают некоторые эксперты.

По мнению автора книги "Мечеть Нотр-Дам-де-Пари" Елены Чудиновой, если будет доказано, что в соборе произошёл теракт или поджог, — последствия могут быть ужасными.

— Собор Парижской Богоматери — это культурный код. И страшный пожар стал доказательством того, что современному миру уже неважно: православный ты, католик или атеист. Этот шедевр мировой архитектуры запечатлелся в сердце каждого. И тебе больно видеть, как он рушится, — сказала писательница.

В причинах возгорания многие видят некий символизм. По мнению политолога Олега Матвейчева, "душа" Франции вспыхнула неслучайно.

— Безропотное поведение перед мигрантами, которые на каждый государственный праздник устраивают беспорядки и жгут автомобили, отсутствие противостояния и отстаивания интересов своей страны привели к критическому снижению уровня безопасности. Франция прошла точку невозврата, — считает Олег Матвейчев.

Писатель и блогер Андрей Тюняев в ходе беседы с корреспондентом Лайфа заметил, что такие пожары напоминают управляемые акты, цель которых скрыть криминальные улики, утерянные или разворованные документы.

— Нужно учитывать, что такие храмы с древних времён строят с учётом элементов человеческого вандализма. А пожары — старинный способ сжигания компрометирующих данных: утраченных реликвий, подделок или важных архивных документов. Поэтому подобные действа — полыхающий храм в прямом эфире всех мировых медиа — напоминает управляемый акт, который преследует свои цели, — говорит эксперт.

Тюняев напоминает про заминку с пожарными. По его мнению, они "не проявили необходимой расторопности в самом начале возгорания", не было подогнано "нужного количества экипажей, их было мало". Возможно, что если бы они работали эффективнее, то такого уничтожающего пожара можно было бы избежать.

— Сегодня наука настолько шагнула вперёд, что при помощи разных методов и новейшей техники появилось множество способов различить подделку. Поэтому возить разные артефакты становится всё опаснее, потому что они путешествуют по разным музеям и странам. Например, если кто-то обнаружит, что какая-то реликвия не соответствует заявленному веку. А, например, была сделана гораздо позднее, то такого скандала церковь не переживёт, — сказал Тюняев.

Во всех соборах Франции в час начала пожара сегодня зазвонят колокола. Когда-нибудь Нотр-Дам-де-Пари тоже будет звучать, как прежде. Но когда именно — остаётся только ждать.