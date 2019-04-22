Бесстрашные русские. Россияне не отказываются от поездок на Шри-Ланку

Серия взрывов на Шри-Ланке и смерть 290 человек не напугали российских туристов — все, кто планировал провести майские праздники на Шри-Ланке, собираются туда лететь.

Сегодня, 22 апреля, в столице Шри-Ланки, городе Коломбо, произошёл новый взрыв. Во время работ по обезвреживанию бомбы взлетел на воздух начинённый взрывчаткой фургон. Он находился рядом с одной из церквей, в которой 21 апреля случился теракт. Накануне празднования католической Пасхи на Шри-Ланке прогремело восемь взрывов в церквях, отелях и жилых комплексах. 290 человек погибло. Более 500 получили травмы разной степени тяжести.

Среди погибших оказались трое детей Андерса Холча Повлсена — хозяина сети магазинов Bestseller и владельца большей части акций компании Asos. Его состояние оценивается в 4,5 миллиарда фунтов.

Туристические поездки на Шри-Ланку были очень популярны среди жителей Европы. Экзотика островного государства привлекает тысячи туристов. В числе погибших при взрывах на Шри-Ланке — граждане Великобритании, Нидерландов и США. По данным МИД РФ, российские туристы не пострадали.

— Шри-Ланка не является массовым направлением для наших соотечественников. В 2018 году, по данным Информационного бюро Шри-Ланки, 64 тысячи россиян посетили эту страну. По сравнению с 2017 годом спрос вырос на 19%, но если сравнивать с Краснодарским краем, Турцией или Таиландом — там туристический поток выше в несколько раз, — отметила исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова.

Тем россиянам, которые сейчас находятся на Шри-Ланке, эксперты по туризму рекомендуют быть очень осторожными, не ездить в крупные населённые пункты и деревни. А лучше вообще не выходить за территорию отеля. Вероятно, когда погода на Шри-Ланке снова будет благоприятной (скоро начнётся сезон дождей), а социальная и политическая обстановка — спокойными, турагенты снова будут рекомендовать россиянам путешествия к океану.

— Российские туристы ездят на побережье, в Коломбо не останавливаются. Поэтому, на мой взгляд, туристический поток на Шри-Ланку сильно не изменится, — считает генеральный директор туроператора "Библио Глобус" Ирина Костенко.

В конце апреля на Шри-Ланке начинается сезон дождей, поэтому туристический поток снижается. Но в "несезон" падают цены на путёвки, поэтому желающие провести майские праздники на островах среди россиян всё-таки нашлись. Как отмечает Наталья Осипова, ни один путешественник не захотел сдать билеты и отказаться от поездки. В крупнейших турагентствах России возвратов путёвок на Шри-Ланку на сегодняшний день нет.