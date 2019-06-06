Крым, статуя Свободы и животные. Какие подарки делали государства друг другу?

Огромные здания, статуи и даже полуостров — Лайф собрал самые крупные презенты, которыми обменивались политики разных стран.

Современные политические лидеры, совершая визиты друг к другу, считают признаком хорошего тона подарить что-нибудь коллеге. Однако нынешние сувениры не идут ни в какое сравнение с подарками исторического масштаба.

Панды на 15 лет

С товарищем Си Цзиньпином у Владимира Путина установились давние "подарочные отношения". Известно, что китайскому лидеру очень нравится российское мороженое. В сентябре 2016 года, отправляясь на форум G20 в Харбин, Путин захватил для Си Цзиньпина целую коробку этого лакомства.

Китайская сторона не осталась в долгу и на днях направила в Московский зоопарк пару панд — двухлетнюю самку Диндин и самца-трёхлетка Жуи. Бамбуковые медведи проживут в столице России 15 ближайших лет под наблюдением отечественных специалистов, прошедших обучение в китайском Центре по разведению панд в Чэнду (провинция Сычуань).

Свобода в подарок

Самым известным случаем "символического дарения" следует признать, передачу Францией Соединённым Штатам Америки статуи Свободы. Монумент был преподнесён Парижем к открытию Всемирной выставки 1876 года и по случаю 100-летия провозглашения американской независимости. Добрался подарок до места назначения только через десять лет. Президент США Гровер Кливленд, принимавший участие в церемонии открытия монумента 22 октября 1886 года, предпочёл не акцентировать внимание собравшихся на этом, руководствуясь, по-видимому, пословицей "Лучше поздно, чем никогда". В 1984 году статуя Свободы внесена в Каталог Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Статуя Свободы при всех её грандиозных характеристиках не выдерживает конкуренции по стоимости с теми подарками, которые на протяжении своей истории делала Россия.

Крым в "дар"

Самым спорным подарком в истории СССР следует признать передачу Крыма Украине. 19 февраля 1954 года по инициативе первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущёва Верховный Совет СССР принял "Указ о передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР". Подарок был приурочен к знаменательной дате — 300-летию Переяславской рады — перехода Войска Запорожского и подконтрольных ему территорий в подданство Русского царства. Гетман Богдан Хмельницкий, руководивший запорожцами, обратился тогда с соответствующим прошением к царю Алексею Михайловичу. Просьба его была удовлетворена и закреплена решением Земского собора в Москве.

Необходимость передачи Крыма от России Украине обставили обтекаемыми формулировками об "общности экономики, территориальной близости и тесными хозяйственными и культурными связями между Крымской областью и Украинской ССР". При этом мнения населения Крыма никто не спрашивал.

В марте 2014 года в Крыму, имевшем в тот момент статус автономного образования, состоялся референдум, 96% населения проголосовали за возвращение полуострова в состав России.

Подарок Варшаве от Иосифа Виссарионовича

После завершения Второй мировой войны в Европе образовался так называемый коммунистический пояс. Несколько стран объединились для сотрудничества в разных сферах, создав Союз экономической взаимопомощи (СЭВ), в том числе для решения общих задач в вопросах обороны.

Как утверждал рупор польских коммунистов "Трибуна люду" в 1952 году, товарищ Сталин лично хотел отметить заслуги Польши по укреплению обороноспособности соцлагеря. И потому решил в подарок Варшаве возвести за счёт СССР силами его архитекторов и рабочих 200-метровое здание по аналогу знаменитых московских "сталинских высоток". Предложение было сделано министром иностранных дел СССР Вячеславом Молотовым главному архитектору Варшавы Юзефу Сигалину. Предупреждённый секретным письмом из ЦК Польской объединённой рабочей партии Сигалин ответил: "Почему бы и нет", — рассчитывая на свой кусочек славы от реализации этого проекта.

Однако места полякам в грандиозной стройке-подарке от СССР не нашлось. Главным архитектором проекта назначен был Лев Руднев, спроектировавший комплекс зданий Московского университета. Всё финансирование на себя взял СССР. Объект возводился силами 3600 советских специалистов, к которым допустили нескольких поляков, прошедших обучение в Москве.

Современные польские историки утверждают, что целью Москвы было продемонстрировать Западу силу, мощь и доминирование СССР "по восточную сторону железного занавеса". Как бы то ни было, а 42-этажное здание было безвозмездно передано Варшаве, став Дворцом культуры и науки имени Иосифа Сталина. 21 июня 1955 года посол Советского Союза и польский премьер-министр подписали акт о передаче здания в собственность Польши.

Позднее дворец потерял имя Сталина, в посткоммунистический период его предлагали снести некоторые наиболее ярые противники "влияния Москвы" только затем, чтобы "стереть последнюю память об оккупации Советским Союзом". Но дворец выстоял и сейчас является одним из самых известных символов Варшавы.

КВЖД с барского плеча

Китайско-Восточная железная дорога была построена Российской империей в 1897–1903 гг. в качестве южного ответвления Транссибирской магистрали. Ветка соединяла Читу с Владивостоком и Порт-Артуром (ныне — район Люйшунькоу китайского города Далянь), проходя по территории Маньчжурии.

Дорога содержалась на средства России. Постройка КВЖД должна была укрепить позиции Российской империи на Дальнем Востоке, однако поражение в русско-японской войне 1904–1905 гг. помешало этому. Началось постепенное вытеснение России с китайской территории — к 22 октября 1928 года КВЖД покинул последний российский (советский) служащий, а ещё через год между Китаем и СССР произошли военные столкновения, известные в истории как конфликт на КВЖД.

14 августа 1945 года был подписан советско-китайский Договор о дружбе и союзе, в соответствии с которым КВЖД переходила в совместное советско-китайское использование, а 31 декабря 1952 года стороны подписали соглашение о полной и безвозмездной передаче КВЖД Китаю. Города Порт-Артур и Дальний (ныне — Далянь) также отошли КНР безвозмездно.

Широкий жест большевиков

В 1920–1921 гг. на территории современного Ирана существовала Персидская Советская Республика.

26 февраля 1921 года между Персией и РСФСР было заключено двустороннее соглашение, которое в исторической литературе иногда называют также Советско-иранским договором о дружбе, что не совсем верно, ибо Иран тогда ещё звался Персией, а СССР появился в 1924 году.

В соответствии со статьями VIII– X этого соглашения Российское Советское правительство заявляло о "полном отказе от финансовой политики, которую вело царское правительство с целью политического закабаления Персии". Правительство РСФСР объявило предоставленные царской Россией Персии займы недействительными и не подлежащими возврату, передало "в полное владение персидского народа денежные суммы, ценности и вообще актив и пассив Учётно-ссудного банка Персии, движимое и недвижимое имущество означенного банка, находящееся на территории Персии".

Безвозмездно в "собственность персидского народа" ушли также принадлежавшие Российской империи шоссейные дороги Энзели — Тегеран и Казвин — Хамадан со всеми относящимися к этим дорогам землями, постройками и инвентарём, железнодорожные линии Джульфа — Тавриз и Софьян — Урмийское озеро со всеми постройками, подвижным составом и другим имуществом, пристани, товарные склады, пароходы, баржи и другие транспортные средства на Урмийском озере со всем относящимся к ним имуществом, все выстроенные царским правительством в пределах Персии телеграфные и телефонные линии со всем имуществом, зданиями и инвентарём, порт Энзели с товарными складами, электрической станцией и другими постройками.